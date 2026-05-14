Donald Trump y Xi Jinping cerraron este jueves la primera jornada de su histórica cumbre en Beijing con señales de distensión política, promesas de cooperación económica y fuertes definiciones sobre los principales focos de tensión global: Irán, Taiwán y la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Tras más de dos horas de reunión en el Gran Salón del Pueblo, el presidente estadounidense invitó formalmente a su par chino y a su esposa, Peng Liyuan, a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre, en lo que sería la primera visita oficial de Xi a Washington desde el regreso de Trump al poder. El mandatario republicano definió la relación bilateral como “una de las más importantes de la historia” y aseguró que ambos países tendrán “un futuro fantástico juntos”. Xi respondió en el mismo tono y afirmó que China y Estados Unidos “deben ser socios, no rivales”. La jornada estuvo atravesada por la situación en Medio Oriente y el impacto global de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Según reveló Trump tras el encuentro, Xi expresó su voluntad de colaborar para alcanzar una salida negociada al conflicto. “Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Se ofreció a ayudar”, sostuvo Trump en una entrevista con Fox News grabada luego de la reunión bilateral. El republicano también aseguró que Xi le transmitió que China no enviará equipamiento militar a Irán, una definición relevante en medio de la escalada regional. “Lo dijo con mucha firmeza”, afirmó Trump. Ambos gobiernos coincidieron además en la necesidad de mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global y para el abastecimiento chino de petróleo iraní. En paralelo, Taiwán reapareció como uno de los temas más delicados de la relación bilateral. Según medios estatales chinos, Xi advirtió a Trump que la cuestión de la isla podría derivar en “enfrentamientos e incluso conflictos” si no se maneja adecuadamente. “La cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”, afirmó el mandatario chino, según un comunicado difundido por la Cancillería de Beijing. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, buscó bajar el tono y aseguró que la política de Washington hacia Taiwán “no cambió”, aunque reiteró que cualquier modificación forzada del statu quo sería “perjudicial para ambos países”. Más allá de la geopolítica, la cumbre también dejó señales económicas y comerciales. Trump aseguró que Xi aceptó avanzar en la compra de 200 aviones Boeing, una operación que calificó como “muy importante” para la industria estadounidense. “Eso significa muchos empleos”, afirmó el presidente norteamericano. Según relató, Boeing aspiraba inicialmente a vender 150 aeronaves, pero finalmente el acuerdo escalaría a 200 unidades. El anuncio se produjo en el marco de la tregua parcial que ambas potencias mantienen en la guerra arancelaria iniciada el año pasado. Aunque no hubo anuncios formales sobre nuevos acuerdos comerciales, las dos partes coincidieron en la necesidad de sostener el diálogo económico y evitar una nueva escalada. Xi volvió a remarcar que “en una guerra comercial no hay ganadores” y pidió preservar el “impulso positivo” alcanzado en las negociaciones recientes entre ambos países. La presencia de una poderosa delegación empresarial estadounidense volvió a reflejar el peso económico de la visita. Trump llegó acompañado por ejecutivos de grandes compañías tecnológicas y financieras, entre ellos Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, Larry Fink y David Solomon. El encuentro continuará este viernes con nuevas actividades diplomáticas y reuniones económicas. Antes de cerrar la jornada, Trump volvió a elevar el tono sobre la relevancia política del viaje y anticipó que las conversaciones podrían derivar en “la cumbre más importante de la historia”.