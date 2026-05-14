El viceministro de Economía, José Luis Daza, se mostró confiado por el ritmo de la economía y la confluencia de la inflación al nivel internacional. Además, aseguró que el ritmo de compra de reservas ratifica que serán mayores compras que las esperadas. Daza aseguró que Argentina atraviesa un momento en el que “todas las piezas están calzando y empiezan a armar el mejor panorama que ha tenido Argentina en décadas para tener un crecimiento sostenido, alto y de largo plazo”. En este sentido, aseguró que construyeron este panorama las reformas que se impulsaron en el último tiempo, como la de la Ley de Glaciares y la laboral, son un indicio de que “Argentina cambió para siempre” porque la sociedad votó a un hombre que “tiene como símbolo la motosierra”. El funcionario defendió que se mantenga el sendero de recorte del gasto y destacó el reacondicionamiento financiero, con la baja de tasas de interés y la caída de la expectativa de inflación que “como la ley de gravedad, va a seguir bajando”. “Tenemos las condiciones para crecer”, confió Daza y aseguró que esperan una avalancha de inversiones externas. Respecto del ritmo de acumulación de reservas, que suma más de 80 ruedas de compras, aseguró que pueden ser mayores a lo proyectado inicialmente: “Estamos comprando reservas a una velocidad equivalente a u$s 20.000 millones al año”. La acumulación está sustentada en un mayor ingreso de divisas esperado por la inversión extranjera directa, a pesar de que cerró 2025 con una caída neta de u$s 4700 millones. “Hay 14 proyectos aprobados por u$s 27.000 millones y está aumentando el número de proyectos presentados con u$s 100.000 millones. Esto es novedoso, positivo y genera sus desafíos. Es un quiebre con la historia, es que vamos a tener abundancia de dólares y la estamos teniendo hoy en día”, ratificó la mano derecha de Caputo. La Argentina ya tuvo una compra de reservas que superó los u$s 20.000 millones durante el primer año de la gestión Milei, en 2024. Si bien la actividad muestra desigualdad en su desempeño, con mayor tracción de los vinculados a energía, minería y agro, Daza confió en que otros sectores también esperan flujos de inversión. Para los sectores ganadores, proyecta que el superávit comercial en energía y minería será de u$s 50.000 millones para 2030, mientras que para 2039 será de u$s 84.000 millones. “Nuestras exportaciones e importaciones son la mitad que el promedio de la región”, dijo el viceministro, que asoció la mayor apertura con la mejora del ingreso per cápita y citó el ejemplo de Vietnam. “En los países que se abren, los empleos que se pierden son minúsculos en relación con los que se crean. En Vietnam la masa laboral era de 20 millones. Desde entonces, se crearon 23 millones de empleos. Y no son en sectores de exportación, casi todo son no transables”, comentó. Hacia adelante y en línea con los “mejores 18 meses” que confía Caputo que se vendrán, aseguró que “están comenzando a darse brotes verdes en la economía que mucha gente no ve, porque todavía se sienten los shocks del año pasado”. “Vamos a ver un proceso continuo de crecimiento de la economía, asociado a la continuidad de la baja de la inflación” que, aseguró, convergerá con los niveles internacionales. Luego de elogiar el compromiso con el superávit del presidente Javier Milei y del equipo económico, aseguró que el trabajo que se hizo fue de “orfebrería”. “Todo el equipo económico hizo un trabajo de orfebrería. La gente piensa que es motosierra grande, pero es orfebrería en el frente fiscal para evitar una gran caída”, explicó. Esto, sostiene, permitió que se ampliara la asistencia social y la baja de la pobreza, junto con la reducción de la inflación. Además, sostuvo que no se modificará la política fiscal ni monetaria el año próximo hacia las elecciones y que el Súper RIGI nace “en respuesta a solicitudes internacionales”. Luego de la mejora de la calificación de Argentina por parte de Fitch, el funcionario se mostró confiado de que se mantendrá este ritmo: “Yo no sé cuándo, pero estoy convencido que Argentina va a seguir en la senda de los upgrades de agencias calificadoras”. Además, insistió en que no aumentarán el volumen de deuda, sino que solo colocarán lo necesario para refinanciar los vencimientos actuales.