La incorporación de nuevos Cedears al mercado argentino amplió las alternativas para quienes buscan dolarizar una cartera mediante activos extranjeros, aunque detrás de una orden de compra aparentemente idéntica pueden convivir riesgos empresariales, geográficos, sectoriales y vinculados con contratos de futuros.

La nueva tanda, disponible desde el 28 de agosto, sumó 18 instrumentos al mercado local y reúne acciones de compañías extranjeras junto con ETF y productos cotizados asociados con acciones canadienses, mercados desarrollados de Asia Pacífico y materias primas agrícolas o energéticas.

Comprar DELL, BBCA, GSG, CORN o SOYB desde una cuenta comitente implica utilizar el mismo canal operativo, aunque cada ticker abre una puerta distinta dentro de una cartera.

DELL conduce hacia una empresa tecnológica determinada, BBCA permite participar en una canasta de acciones de Canadá y SOYB incorpora exposición al mercado de futuros de soja , con una dinámica alejada de la que caracteriza a las compañías cotizantes.

La primera pregunta clave, entonces, pasa por identificar qué activo existe detrás del certificado, porque el nombre Cedear describe el envoltorio local de la inversión y cada subyacente define el tipo de exposición económica que asume el inversor.

Nuevos Cedears en Argentina: qué instrumentos se sumaron

Los nuevos programas incorporan alternativas para tomar posición en empresas tecnológicas y financieras, participar en mercados accionarios de Canadá y Asia Pacífico, o seguir la evolución de futuros de soja, maíz, energía, metales y otros commodities.

Ticker Activo subyacente Tipo de exposición Ratio de conversión DELL Dell Technologies Acción individual 74 a 1 MS Morgan Stanley Acción individual 41 a 1 BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF Acciones canadienses 20 a 1 BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex Japan ETF Acciones de Asia Pacífico 13 a 1 GSG iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust Índice de futuros de commodities 6 a 1 CORN Teucrium Corn Fund Futuros de maíz 4 a 1 SOYB Teucrium Soybean Fund Futuros de soja 5 a 1

La variedad de subyacentes es el aspecto central de esta incorporación, ya que una posición en Dell Technologies se apoya en los resultados de una empresa determinada, mientras que BBCA expresa el desempeño de una cartera de acciones canadienses y SOYB sigue una estrategia construida a partir de contratos de futuros de soja.

El Cedear como vehículo local

Un Cedear representa valores negociables emitidos en el exterior y permite negociarlos en la Argentina mediante certificados emitidos bajo un programa autorizado.

La estructura se apoya en el depósito de los activos extranjeros que respaldan cada emisión, mientras que Banco Comafi administra los programas y las operaciones de emisión o cancelación correspondientes.

Este mecanismo hace posible que una persona compre en BYMA una fracción económica de una acción, de un ETF o de un producto cotizado internacional, utilizando pesos o dólares y operando desde la misma cuenta que utiliza para otros instrumentos del mercado argentino.

Qué representa un Cedear de acción

Un Cedear de acción representa una fracción económica de una empresa extranjera y permite que el inversor local participe de la evolución de esa compañía a través de un certificado negociado en la Argentina. Los programas de Cedears se respaldan en valores emitidos en el exterior y administrados bajo las condiciones previstas por el emisor local.

DELL ofrece exposición a Dell Technologies, una empresa vinculada con servidores, almacenamiento, infraestructura tecnológica, servicios corporativos y soluciones para centros de datos. El ratio de 74 a 1 indica que 74 Cedears equivalen a una acción de Dell Technologies en el mercado de origen, mientras que cada certificado individual representa una fracción de ese valor.

De qué depende su evolución

La evolución de un Cedear de acción depende de variables empresariales concretas, como el crecimiento de ventas, los márgenes, la deuda, las decisiones de inversión, la competencia sectorial, la demanda global de tecnología y la capacidad de la compañía para sostener su posición dentro de su mercado.

Morgan Stanley, identificado con el ticker MS, pertenece a una categoría distinta dentro del universo de acciones individuales, porque su desempeño se asocia con la actividad financiera, la gestión de patrimonios, el mercado de capitales, las tasas de interés, las operaciones de banca de inversión y la evolución de los ingresos por comisiones.

Qué es un Cedear de ETF

Un Cedear de ETF representa una participación en un fondo cotizado del exterior, cuya cartera se construye según un índice, una región, un sector o una estrategia de inversión previamente definida. El inversor accede al vehículo extranjero mediante el certificado local y participa de la evolución conjunta de los activos que integran el fondo.

BBCA representa al JPMorgan BetaBuilders Canada ETF y busca seguir un índice amplio del mercado accionario canadiense. A través de este instrumento, la cartera puede incorporar compañías financieras, energéticas, mineras, industriales, de consumo y tecnología que cotizan en Canadá.

Este ETF brinda una exposición más distribuida que la compra de una única acción, aunque conserva una fuerte vinculación con la economía canadiense, con sus sectores predominantes y con el comportamiento general de la renta variable internacional.

BBAX ofrece acceso a acciones de mercados desarrollados de Asia Pacífico con exclusión de Japón. La cartera del ETF puede incluir empresas de Australia, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y otros países de la región, de modo que su evolución combina distintos ciclos económicos, monedas, regulaciones y sectores productivos.

GSG, CORN y SOYB: Cedears de commodities

GSG, CORN y SOYB amplían la oferta de Cedears hacia vehículos asociados con materias primas, aunque su estructura difiere de la que presentan los ETF accionarios. Estos instrumentos utilizan estrategias vinculadas con índices de commodities o contratos de futuros, por lo que sus rendimientos responden a variables propias de esos mercados.

GSG representa al iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust, un vehículo ligado a un índice diversificado de futuros de materias primas. Su exposición puede abarcar energía, metales, granos, productos ganaderos y otros recursos, con ponderaciones que dependen de la metodología del S&P GSCI.

CORN se vincula con el mercado de futuros de maíz y SOYB hace lo propio con la soja. Ambos instrumentos pertenecen a la estructura de Teucrium y administran posiciones en contratos negociados en Chicago, con distintos vencimientos y reglas específicas para renovar la exposición a medida que se acercan las fechas de entrega.

SOYB utiliza una combinación de tres contratos de futuros de soja, lo que permite distribuir la estrategia entre diversos tramos de la curva de vencimientos. Su rendimiento puede reflejar el precio internacional de la oleaginosa, las proyecciones de cosecha, el clima en Sudamérica y Estados Unidos, la demanda de China, el mercado de biocombustibles y la relación entre los futuros cercanos y los más alejados.

La diferencia entre el precio de contado de una materia prima y el comportamiento del Cedear puede surgir por la estructura de futuros. Cuando los contratos de vencimientos posteriores cotizan a valores superiores a los cercanos, el proceso de renovación de posiciones puede incorporar un costo asociado al contango, mientras que un escenario de backwardation puede modificar favorablemente el resultado de la estrategia.

Cedears: así funciona el ratio de conversión en acciones y ETF

El ratio de conversión establece cuántos Cedears equivalen a una acción, a una participación de ETF o a una cuota del producto extranjero que respalda el programa. En DELL, 74 Cedears representan una acción de Dell Technologies, mientras que en BBCA 20 certificados equivalen a una participación del JPMorgan BetaBuilders Canada ETF.

Esta relación permite operar certificados en cantidades menores al ratio completo y facilita el acceso local a activos que cotizan en el exterior. La naturaleza de la inversión, su volatilidad potencial y la evolución de largo plazo surgen del comportamiento del subyacente, de la cotización internacional, de la paridad con el dólar contado con liquidación y de la liquidez existente en el mercado argentino.

Banco Comafi administra la emisión y la cancelación de los certificados contra el depósito o la liberación de los activos extranjeros. La posibilidad de conversión hacia los valores subyacentes se rige por los términos y condiciones de cada programa y por la normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores.

Qué Cedear se adapta más al objetivo del inversor

Un Cedear de acción individual puede resultar adecuado para una cartera que busca expresar una tesis sobre una empresa determinada, ya que permite seguir de cerca sus resultados, su estrategia, su posición competitiva y su valuación en el mercado internacional.

Un Cedear de ETF accionario puede aportar exposición a una región, a un mercado o a una cartera de empresas con características comunes, como ocurre con BBCA en Canadá y BBAX en los mercados desarrollados de Asia Pacífico.

Los productos vinculados con commodities permiten sumar una exposición asociada con futuros de soja, maíz, energía, metales u otras materias primas, aunque su análisis exige comprender la dinámica de la curva de contratos, el proceso de renovación de posiciones y las variables globales que afectan a cada mercado.

La diferencia principal surge del objeto de la inversión

Las acciones individuales concentran la exposición en una empresa, los ETF distribuyen la cartera entre múltiples compañías y los ETP de commodities siguen índices o estrategias basadas en futuros. La elección depende del objetivo de cartera, del horizonte de inversión y del riesgo que cada activo puede aportar al conjunto de las posiciones.