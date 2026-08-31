La búsqueda de nuevos mercados, la llegada de inversiones y la internacionalización de las empresas forman parte de la agenda que la provincia de Santa Fe puso en el centro de su estrategia productiva. Con ese objetivo, el Gobierno santafesino volvió a reunir a empresas, compradores internacionales, fondos de inversión y startups en un encuentro que busca conectar la producción local con la demanda global.

En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró en Rosario la tercera edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), que se extenderá hasta el 4 de septiembre y tendrá actividades también en la ciudad de Santa Fe y circuitos productivos en distintos puntos de la provincia.

Durante la apertura, Pullaro destacó el papel de Santa Fe dentro del entramado productivo argentino y planteó que la articulación con el sector privado debe ocupar un lugar central en la gestión. “Hoy gobernar es generar trabajo, es trabajar al lado del sector privado con mucha dinámica y con mucha eficiencia para que nuestros vecinos y vecinas puedan tener una mejor calidad de vida”, afirmó.

Santa Fe Business Forum: más de 1.000 empresas y compradores de 50 países

El foro reúne en esta edición a más de 1.000 empresas argentinas, 250 compradores internacionales de 50 países, 40 fondos de inversión y 250 startups. Las actividades abarcan sectores como energías renovables, agroindustria, biotecnología, videojuegos, producción audiovisual y turismo de reuniones.

Pullaro definió al encuentro como “un hecho inédito en la República Argentina” y señaló que el objetivo es avanzar en el trabajo conjunto para convertirlo en “el foro de negocios más importante que hay” en el país.

La edición 2026 suma además una agenda territorial. La organización prevé 55 circuitos productivos en 15 departamentos, mediante los cuales las delegaciones extranjeras podrán recorrer más de 160 empresas en 60 localidades de Santa Fe.

El objetivo, según la presentación oficial, es mostrar directamente la capacidad productiva de la provincia y fortalecer las posibilidades de inserción de las pequeñas y medianas empresas en los mercados internacionales.

Pullaro destacó el cambio en Rosario y Santa Fe

Durante su discurso, Pullaro también vinculó el desarrollo del Business Forum con el proceso de recuperación de Rosario frente a la violencia y el narcotráfico.

“Hace casi 3 años atrás la ciudad de Rosario y la provincia en general estaban sitiadas por la violencia y por el narcotráfico”, recordó el gobernador. Según planteó, frente a esa situación hubo un Estado que decidió avanzar en una “lucha frontal y directa” contra las organizaciones criminales.

“Nos juramentamos demostrarle a las organizaciones criminales que el Estado era más fuerte y que iba a poder, porque cuando el Estado quiere, el Estado puede. Gracias a eso, hoy vivimos una situación completamente distinta”, afirmó.

En ese sentido, vinculó el escenario actual con la realización del foro. “Con eventos como este Business Forum demostramos que esta provincia se pone de pie y que tira para adelante, como lo hicieron nuestros inmigrantes”, sostuvo.

La apuesta de Santa Fe por la internacionalización

El gobernador también puso el foco en el entramado productivo provincial. Según señaló, Santa Fe cuenta actualmente con 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios y 2.000 cooperativas.

“Son gente de trabajo que arranca temprano y termina tarde, que se esfuerza, que cree, y que cree en el poder que tiene el sistema productivo”, afirmó.

Pullaro sostuvo que, desde el comienzo de su gestión, la provincia priorizó la inversión en obra pública y la búsqueda de nuevos mercados internacionales. En ese proceso, ubicó al Business Forum como una herramienta para conectar a las empresas santafesinas con compradores y oportunidades de negocios.

“Además de ser los mejores productores en cada una de las ramas de la economía, somos los mejores socios que pueden encontrar otras provincias”, aseguró. Y agregó: “Somos los socios estratégicos de la energía y de la minería, porque tenemos los puertos, el principal polo agroexportador del mundo”.

El Gobierno de Santa Fe quiere convertir el foro en una política de Estado

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, planteó que la intención es darle continuidad al esquema de internacionalización más allá de una edición puntual del evento.

“Queremos que esto sea una política de Estado de Santa Fe en cuanto a la internacionalización de nuestras empresas, de nuestras pymes”, afirmó.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, dijo que la intención es darle continuidad al esquema de internacionalización.

Puccini sostuvo que el foro permite que empresas y emprendedores que buscan llevar sus productos al exterior tengan acceso a oportunidades que, de otro modo, podrían resultar más difíciles de alcanzar.

En la misma línea, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, sostuvo que Santa Fe busca posicionarse como referencia en materia de internacionalización productiva. “Santa Fe es la única provincia del país que desarrolla un evento de esta naturaleza”, afirmó.

“Desde el principio teníamos una visión: liderar la internacionalización productiva de la Argentina y lo estamos logrando”, agregó Losada. Y resumió el objetivo del encuentro: “Lo que el mundo nos demanda es lo que en Santa Fe producimos y el Business Forum lo creamos para generar ese puente”.

Nación y CFI destacaron el rol de Santa Fe

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación, Fernando Brun, también destacó el papel de la provincia en la estrategia de inserción internacional del país.

“Si hay un lugar donde la inserción internacional de la Argentina se concreta es en Santa Fe. Esta provincia es una plataforma de lo que queremos que la Argentina sea hacia el mundo”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destacó tanto la realización del encuentro como las herramientas que la provincia desarrolla para acompañar las inversiones.

“Además de ser la provincia indicada para generar este evento de negocios a escala internacional, crea y diseña herramientas financieras para acompañar a los que invierten en Santa Fe”, afirmó.

Qué actividades tendrá el Santa Fe Business Forum 2026

Además de las rondas y encuentros de negocios, el Santa Fe Business Forum 2026 contará con un Foro de Inversiones, conferencias internacionales y más de 50 capacitaciones.

La agenda incluye contenidos vinculados con competitividad, inteligencia artificial, biotecnología, logística global y comercio exterior.

Con ese esquema, la provincia busca combinar los encuentros entre empresas y compradores internacionales con recorridos por establecimientos productivos y actividades destinadas a mostrar en territorio la capacidad de Santa Fe para generar bienes, servicios y oportunidades de inversión.