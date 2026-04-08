La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reglamentó el nuevo Servicio de Conciliación para Pasajeros y Usuarios del Transporte Aéreo en Argentina. A través de la Resolución 188/2026, el organismo establece un mecanismo digital para resolver conflictos derivados del contrato de transporte aéreo, tales como cancelaciones, demoras o problemas con el equipaje, sin necesidad de recurrir inicialmente a la justicia. La normativa establece que los reclamos deberán ingresarse a través del sitio web oficial de la ANAC o mediante los sistemas de respuesta rápida (códigos QR) dispuestos en las terminales aeroportuarias. Una vez iniciado el trámite, se aplican las siguientes condiciones técnicas: Los casos serán gestionados por profesionales inscritos en el Padrón Nacional Digital de Conciliadores, seleccionados por orden alfabético para intervenir como terceros imparciales. La instancia de conciliación tiene un plazo de caducidad de 30 días hábiles. Se realizarán bajo modalidad virtual, con un límite máximo de dos reuniones por expediente para definir la existencia de un acuerdo. El nuevo sistema de conciliación establece que el proceso no tendrá impacto económico para el pasajero ni para el Estado: El trámite es 100% gratuito en todas sus etapas para quien realiza el reclamo. Las empresas de transporte aéreo deberán pagar los honorarios del conciliador únicamente cuando se logre un acuerdo. La ANAC es el organismo encargado de validar y registrar los acuerdos para asegurar que se cumplan. Si no se llega a una solución, el sistema no genera gastos para el Estado Nacional ni para el usuario.