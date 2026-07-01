El dólar oficial se despertó sobre el cierre de junio y ya alcanzó los $ 1500. El tipo de cambio minorista avanzó 4,5% durante el sexto mes del año y superó por primera vez en 2026 el nivel de inflación estimada para el mismo período.

No obstante, algunos analistas señalan que este cambio de tendencia aún se encuentra dentro de los márgenes previstos por el nuevo esquema cambiario y que apenas logra compensar el desfasaje que la divisa arrastra en lo que va del año.

En este escenario, Matías Surt, economista y director de la consultora Invecq, analizó la coyuntura del mercado de cambios y la sostenibilidad del dólar.

En una entrevista para Ahora Play, el especialista expuso que el valor de la divisa podría no ser compatible con los niveles de productividad reales que hoy muestra el país. Explicó que el precio de la divisa en el corto plazo depende de factores financieros y comerciales.

Las dos medidas que el Gobierno debería tomar para evitar un atraso cambiario, según este economista

Surt citó el argumento oficial que justifica que el tipo de cambio actual es sostenible mediante una “revolución productiva”. Sin embargo, el economista rechazó esa postura: “Ese momento todavía no llegó”.

El economista remarcó que para ser una economía cara en dólares se requieren reformas estructurales profundas. “Argentina está viviendo un cambio estructural de sectores, pero hay que esperar lo que pase más adelante con la reforma laboral, el día que se haga una reforma tributaria y se empiece a desarmar todo el gran problema que tenemos en esa materia“, dijo.

“Así podremos llegar a tener niveles de productividad que hagan que Argentina pueda ser más cara en dólares. No creo que sea la situación actual", remarcó.

Recordó que situaciones similares de atraso, como en 2016 y 2017, estuvieron basadas en ingresos financieros volátiles. Por eso, Surt advirtió que depender exclusivamente del financiamiento del déficit público o de la confianza externa es riesgoso.

A cuánto llegará el dólar a fin de año

Según los analistas consultados por FocusEconomics, se espera que el dólar oficial “se debilite aún más para finales de 2026 ″. “El Banco Central (BCRA) permite que el peso se deprecie dentro de una banda indexada a la inflación pasada para evitar una apreciación en términos reales", explica el informe.

El relevamiento, que agrupa las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales, proyectó que el dólar finalizará el 2026 en $ 1664,2 y el 2027 en $ 1973.

Otro de los informes que muestra a cuánto puede llegar el dólar es el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El último publicado corresponde a mayo de 2026 y fue elaborado a partir de consultas a 46 participantes: 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras.

De acuerdo con el consenso de estos expertos, la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio nominal se ubicará en $ 1658 por dólar para el mes de diciembre. Este nivel esperado para el cierre del calendario arrojaría una variación interanual del 14,5%.