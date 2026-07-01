Pagos con tarjeta de crédito: por qué caen y qué las está reemplazando

YPF anunció que lanzará su propia tarjeta prepaga, que estará disponible a fin de año y ofrecerá la posibilidad de realizar compras y acceder a múltiples beneficios.

De esta manera, YPF ampliará su alcance más allá de las estaciones de servicio e incorporará una nueva solución de pago pensada para el día a día de sus clientes.

Con el lanzamiento de este nuevo medio de pago, se abre la puerta para una nueva gama de beneficios y promociones para los usuarios de YPF en categorías como gastronomía, movilidad, entretenimiento y otros rubros.

“Trabajar con Mastercard nos permite potenciar nuestra propuesta de valor y seguir evolucionando nuestro ecosistema digital, incorporando soluciones de pago innovadoras que amplían el alcance de APP YPF y simplifican la experiencia de nuestros usuarios dentro y fuera de nuestras estaciones”, señaló Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital.

La tarjeta ofrecerá a los usuarios la posibilidad de realizar compras tanto en comercios físicos como virtuales de la red global de Mastercard y acceder a múltiples beneficios.

“Esta alianza con YPF Digital suma nuestras soluciones de pago y tecnología a uno de los ecosistemas digitales con mayor capilaridad del país, acercando nuevas oportunidades, beneficios y experiencias de Mastercard a millones de argentinos que ya usan la aplicación”, expresó Florencia Solazzi, Cluster Leader para Argentina y Uruguay.