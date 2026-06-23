El 22 de mayo el dólar oficial cotizaba a $ 1420, mientras que este 22 de junio terminó en $ 1482, lo que representa un alza del 4,4%. Mientras un plazo fijo en grandes bancos, como el Santander rinde 14,5%, o en el Galicia 15%, lo que da 1,2% mensual.

Por lo tanto, el tipo de cambio subió en un mes más de lo que rinde el plazo fijo en 100 días. Esto provocó una caída en el stock de depósitos privados, que habían alcanzado los $ 64,2 billones el 22 de mayo y cayeron a $ 62,9 billones el 16 de junio, última cifra disponible en las estadísticas del Banco Central.

Plazos fijos

Los depósitos UVA, en cambio, subieron en el mismo período, al pasar de $ 1,50 billones a $ 1,53 billones, aunque si bien están atados a la inflación, perdieron frente al avance que tuvo el tipo de cambio.

Además, son a un mínimo de 90 días, y hay bancos que los esconden de sus ‘góndolas’ dentro del Home Banking, y hay que entrar a la app para poder encontrarlos. De todos modos, algunas entidades ponen un tope de $ 1 millón por usuario, lo que frena su crecimiento, ya que a los bancos no les conviene esos depósitos, al no tener demanda del otro lado para calzarlos.

Alcista

Lo cierto es que el tipo de cambio extendió la semana pasada la tendencia ascendente que lleva casi un mes. Subió 2,3% desde el mínimo reciente de $ 1428 del 12 de junio, que había sido impulsado por el upgrade recibido de parte de S&P Global a B-, a $ 1461, el máximo nominal desde el 12 de enero.

Vale aclarar que, en términos reales (ajustado por ITCRM), el nivel actual es apenas el más alto desde fines de abril. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral, elaborado por el Banco Central, es un indicador que mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina en comparación con los de sus principales 12 socios comerciales.

Suba acumulada

“Tomando mayor perspectiva, la suba acumulada en el último mes (desde el 21 de mayo) es de 5,1%, magnitud que más que duplica los rendimientos de la deuda en pesos en todas sus variantes. Aun luego de esta suba, la distancia del techo de la banda con el spot sigue siendo holgada, ubicada en 22,5%”, analizan desde PPI.

El segundo semestre, en general, y esta semana, en particular, podrían acarrear mayor presión sobre el tipo de cambio, por lo que vale repasar la eventual intervención del sector público para “acompañar” la suba.

Intervenciones

Por el lado de futuros, la suba del interés abierto del viernes de u$s 50 millones (aunque bajó u$s 37 millones en la semana) dejó la idea de presencia oficial.

En la semana pasada, se percibió un cambio de la posición de junio, que bajó u$s 154 millones a las de julio (u$s 42 millones), agosto (u$s 26 millones), septiembre (u$s 20 millones) y diciembre (u$s 34 millones).

A diferencia de los meses anteriores, la virtual desaparición de la posición corta del BCRA a fines de mayo (bajó de u$s 2200 millones a u$s 200 millones) hace que la última rueda del mes, el martes 30 de junio, sea menos trascendental que antes.

No obstante, el crecimiento acumulado de u$s 541 millones sugiere que los contratos cortos se agrandaron, según describen los analistas de PPI.

Dólar linked

Por el lado del segmento dólar linked, el volumen operado se mantuvo elevado al cierre de la semana en u$s 163 millones, lo que sugeriría presencia oficial, aunque a un ritmo muy inferior observado a comienzos de junio.

Fue cuando el volumen llegó a ser de u$s 525 millones y u$s 351 millones, reflejando ventas de dólar linked por parte del BCRA de unos u$s 900 millones de valor nominal del TZV26.

Bonos

Se trata del bono del Tesoro Nacional emitido en dólares, pero que cotiza y se paga en pesos al tipo de cambio oficial. Es un bono “cupón cero” que no paga intereses periódicos y devuelve todo su capital al vencimiento el 30 de junio.

En la misma línea, el miércoles por la tarde se anunciarán las condiciones de la licitación del viernes, en la que Finanzas podría ofrecer un título dólar linked para abastecer la demanda de cobertura de los u$s 2050 millones en manos privadas que no entraron al canje.