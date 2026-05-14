Bitcoin resiste y se estabiliza en torno a los u$s 80.000, pese a la volatilidad y la incertidumbre financiera global. Tras tocar los u$s 62.000 en febrero, la mayor criptomoneda por capitalización de mercado rebotó, impulsada por flujos de inversión corporativos. En el último mes subió 9% y este jueves opera por encima de los u$s 82.000. Los analistas del mercado cripto destacan que Bitcoin aún exhibe fortaleza como refugio de valor. “El regreso a la zona de los u$s 80.000 se explica principalmente por una demanda institucional que continúa mostrando una gran solidez. Este repunte fue impulsado por los ingresos constantes que han acumulado los ETF de bitcoin durante varios días, destacando la participación de fondos de gran envergadura como BlackRock”, explicó a El Cronista Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica. Para Patricio Masri, country manager de Bybit para América Latina, “el mercado empezó a procesar un escenario de tasas altas por más tiempo, pero sin un deterioro fuerte de la economía global”. Tras la nominación del Senado de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal, los inversores aguardan sus señales. “Mientras no aparezca un dato que vuelva a disparar el miedo inflacionario, el mercado entiende que el ciclo de endurecimiento monetario está cerca de su techo y eso sostiene el apetito por activos como Bitcoin”, agregó Masri. La estabilización de Bitcoin también está influida por avances de la Clarity Act en Estados Unidos, cuya eventual implementación genera optimismo entre los inversores. “Al prometer una certeza jurídica definitiva sobre la clasificación de los activos digitales, esta legislación proporciona el marco de seguridad que el capital institucional venía esperando para profundizar su exposición al sector. Este factor, sumado a la visión de la blockchain como infraestructura financiera, ha permitido que el activo recupere su valor tras las bajas producidas después del máximo de octubre de 2025”, afirmó Colombo. Masri destacó la preminencia de Bitcoin sobre otras criptomonedas: “Estamos viendo que Bitcoin sigue concentrando gran parte de los flujos dentro del ecosistema cripto. En contextos de incertidumbre macro, el capital primero entra en BTC antes que en altcoins, porque se lo percibe como el activo más defensivo del sector. Por eso todavía no vemos una altseason clara: el mercado sigue siendo selectivo”. Según el último informe de Panorama Cripto de Bitso, a la hora de conservar activos, los argentinos siguen eligiendo bitcoin: pese a la caída en su cotización desde octubre, concentró el 52% de las carteras de los usuarios del país en 2025 (frente al 49% de 2024). Así, se destacó como el principal refugio de valor a mediano y largo plazo, seguido por dólares digitales (18%), Ether (11%) y XRP (7%).