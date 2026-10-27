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Las apuestas online ganaron espacio entre los adolescentes, impulsadas por promociones, publicidad y la expectativa de obtener dinero rápido. La facilidad de acceso a las plataformas y la naturalización de estas prácticas plantean desafíos para la prevención, en particular frente a las dificultades para impedir que los menores ingresen a sitios y aplicaciones de apuestas.

En ese escenario, el Consejo Publicitario Argentino (CPA) lanzó un spot publicitario desarrollado por Ogilvy Argentina como parte de su campaña nacional “Parece un juego, pero es una trampa”, una iniciativa que busca alertar sobre los riesgos de las apuestas online entre adolescentes y jóvenes.

Apuestas online: qué muestra el nuevo spot de prevención

La pieza audiovisual parte de una situación cotidiana: un grupo de amigos se prepara para jugar al fútbol y espera a un compañero para completar el equipo. Antes de entrar a la cancha, el adolescente mira su celular y acepta el bono de bienvenida de una casa de apuestas. En ese momento, el entorno se oscurece y sus amigos desaparecen.

La escena representa cómo una propuesta que puede parecer una oportunidad de entretenimiento o una forma sencilla de ganar dinero puede terminar afectando los vínculos y las actividades cotidianas. El mensaje central del spot resume esa advertencia: “Un bono de bienvenida de casas de apuestas es la despedida de lo que tenés y de los que más querés”.

La pieza concluye con el lema de la campaña, “Parece un juego, pero es una trampa”, y se suma a las acciones que el CPA desarrolla desde comienzos de 2026 para abordar la problemática desde distintos ámbitos.

Apuestas online en adolescentes: qué dicen los datos de UNICEF y Cruz Roja

Las cifras difundidas por las organizaciones que participan en la iniciativa muestran la extensión de las apuestas online entre los jóvenes y los riesgos asociados a estas prácticas.

Según datos de U-Report/UNICEF, 8 de cada 10 adolescentes accedieron a las apuestas online o conocen a alguien que apostó. Entre ellos, 4 de cada 10 ingresan a sitios o aplicaciones de apuestas con mucha frecuencia o todos los días.

Por su parte, datos del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina señalan que uno de cada ocho jóvenes que apuesta quedó endeudado. Además, siete de cada diez menores reportaron cuadros de ansiedad y malestar vinculados a las apuestas, mientras que el 47% de los adolescentes manifestó alteraciones en sus ciclos de sueño y caídas en el rendimiento escolar.

La curiosidad y el entretenimiento aparecen como las principales motivaciones para ingresar a estas plataformas. Sin embargo, más de la mitad de los jóvenes comienza a apostar con la expectativa de ganar “dinero rápido”.

Las promociones también cumplen un papel en el acercamiento a las apuestas: el 44% de los adolescentes fue motivado por bonos promocionales de bienvenida y el 75% vio publicidad o contenidos relacionados con esta actividad. A su vez, ocho de cada diez consideran que las medidas actuales para impedir el acceso de menores no funcionan.

Apuestas online: una campaña con agencias y organizaciones sociales

El Consejo Publicitario Argentino diseñó la iniciativa como una estrategia de comunicación sostenida, dirigida no solo a los adolescentes, sino también a sus familias, educadores y al conjunto de la sociedad.

Ogilvy Argentina está a cargo del desarrollo conceptual y creativo. Jalife Brothers trabajó en la conversación con influencers y streamers para llegar a los entornos digitales que forman parte del consumo cotidiano de los adolescentes, mientras que Wave Brands participó en el desarrollo de una trampera gigante para representar de manera tangible los mecanismos de captación de las plataformas de apuestas online.

La gestión de prensa y el vínculo con otros actores están a cargo de Identia PR, con el objetivo de ampliar la difusión e instalar la problemática en la agenda pública.

La campaña también cuenta con el asesoramiento y la participación en la difusión del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, Chicos.Net, Fundación Padres, Fundación Convivir y Scouts de Argentina.

En materia de financiamiento, Santander participa como patrocinador principal. También acompañan la iniciativa ICBC, Grupo Sancor Seguros, Banco Supervielle, Banco Macro y Banco Comafi.

La campaña busca ampliar las herramientas de prevención mediante acciones en diferentes formatos y plataformas, con la participación de organizaciones y actores de la industria de la comunicación. La información sobre la iniciativa está disponible en el sitio del Consejo Publicitario Argentino.