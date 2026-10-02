Para muchos analistas, el año electoral en la Argentina suele ser sinónimo de saltos en el mercado cambiario o devaluaciones, dada la historia reciente. Sin embargo, para el consultor financiero Federico Domínguez , en 2027 la situación no se repetirá.

Por el contrario, según remarcó en diálogo con Pulso Financiero, por El Cronista Stream, “el desafío pasa por la volatilidad de demanda del dinero y no por la del tipo de cambio”.

Además, descartó que la situación actual pueda compararse con la del gobierno de Mauricio Macri en 2018, como equiparan algunos economistas. “No hay punto de comparación, porque la economía argentina viene de un proceso de crecimiento que no se detiene”, remarcó.

El “verdadero desafío” que enfrenta el Gobierno en el año electoral, según Domínguez

“La economía no está bien”, aclaró el analista al brindar una visión general. “Pero está mucho mejor que en 2023. Tenés un programa muy robusto que atravesó tres shocks significativos”, señaló. “Si bien hubo una desaceleración, lleva 28 meses seguidos de crecimiento, cosa que Argentina no experimentaba”, remarcó.

En ese sentido, de cara a los próximos meses, consideró que el valor del dólar no será un problema para la gestión de Javier Milei. “El año que viene, volatilidad del tipo de cambio no vas a tener. El desafío del Gobierno es generar un acuerdo político lo suficientemente contundente para que el mercado y los argentinos perciban que Milei tiene posibiliad de reelección en primera vuelta”, consideró.

Y agregó: “El desafío pasa por la volatilidad de demanda del dinero y no por la del tipo de cambio”.

Sin embargo, sumó una advertencia: “si el mercado percibe que Milei tiene altísimas chances de ser reelecto en primera vuelta, las previsiones del presupuesto son cumplibles, pero si percibe que hay riesgo, son difíciles de cumplir, sobre todo en términos de crecimiento”.

Milei reunió a los 13 gobernadores argentinos que lo acompañaron a París. Foto: Presidencia.

En tanto, destacó como signo positivo el viaje oficial a Paris, en el marco de la Argentina Week, y la presencia de gobernadores. “Estos viajes te permiten varias cuestiones, sobre todo con un país como la Argentina que tiene que mostrar que está abierto nuevamente”, sostuvo. “Y detrás de cada uno de estos viajes tenés un anuncio de inversión significativo”, agregó.

“Creo que la sociedad cambió mucho en los últimos años. La foto con los gobernadores refleja que es una Argentina en la cual el Gobierno puede tener desacuerdos con los gobernadores, pero una cosa básica se comenzó a cumplir”, remarcó al hacer referencia a los derechos de propiedad y al hecho de que “los contratos se respetan”.

“La foto es muy importante porque muestra eso: cambio la Argentina y los (Ricardo) Quintela, los (Axel) Kicillof, que viven en el pasado, en una Argentina corporativista y soviética, ya no representan a la mayoría de la sociedad”, sostuvo en relación con los mandatarios que no viajaron.

El desarrollo de Vaca Muerta como pilar del modelo de crecimiento

Domínguez aseguró que el país se ubica en sendas de crecimiento, que “no se detiene”, y marcó esa diferencia central con la gestión de Mauricio Macri.

En ese sentido, al ser consultado sobre Vaca Muerta y las críticas que recibe el actual modelo sobre el crecimiento de solo algunos sectores, fue contundente. Argentina va a duplicar sus exportaciones para el 2030, en relación con 2025. Es un cambio muy significativo en nuestra matriz económica", dijo.

“Además esto quiebra el eje conurbanocéntrico. Le da un posicionamiento a la Argentina en el mundo”, resaltó, al tiempo que habló de un eje económico federal. “Tiene un efecto macro muy significativo. Este ingreso de dólares masivo te va a permitir: bajar impuestos en otros sectores, que impactan también en el conurbano bonaerense”, ejemplificó. “La capitalización constante del Banco Central te lleva al colapso de la inflación y al crecimiento del crédito. No es Vaca Muerta y minería o conurbano bonaerense, van de la mano”, remarcó.