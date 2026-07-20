Se lo notaba de buen humor, y así definía el ida y vuelta que había tenido con un socio de la Bolsa, que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo el primer mandatario.

“El año que viene traelo devuelta, así sale más divertido”, le dijo el presidente Javier Milei al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, cuando terminó de dar su discurso.

Ida y vuelta

“Los gobiernos anteriores se han dedicado a robar a los argentinos, a vulnerar el derecho a la propiedad”, decía Javier Milei en su discurso en el aniversario de la Bolsa de Comercio, cuando de repente, alguien del público, lo interrumpió con el grito de: “Como ahora, terminala”.

Lejos de ignorar el comentario, el Presidente respondió de inmediato. “No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato”, retrucó.

Quién es

El dueño del intercado fue con un hombre de unos 80 años, que estaba sentado y lucía un bastón, traje escocés y canas. Se trata del ingeniero Jorge Castellanos, socio de la Bolsa de Comercio desde hace más de 30 años, quien se hizo famoso a sus 80, en pleno aniversario de la institución, cuando no aguantó lo que estaba diciendo el presidente, Javier Milei, y salió a responderle.

Minutos después, el mismo asistente volvió a interrumpir al mandatario mientras hablaba de las reformas económicas y la desregulación impulsada por el Gobierno. En esa oportunidad, Milei respondió con otra frase dirigida al manifestante.

Respuesta

“Si no te gusta, andate, kuka”.Luego elevó el tono y lanzó una frase que generó aplausos entre los asistentes. “Y tenemos para 100 años de liberalismo; así que, si no te gusta, andate a Cuba”.

El intercambio se convirtió en el momento de mayor repercusión del acto y fue uno de los pocos pasajes que despertó una reacción espontánea del auditorio.

“En mis 80 años de vida he visto lo que está ocurriendo en el país. Miente continuamente. La pobreza ha aumentado, las fábricas cierran, se quedan sin laburo; y este viene a hablar con teorías de mier…”, se quejó Castellanos

Policías

“Me han mandado a que me calle la boca, porque si no acá se arma un quilombo que no te podés dar una idea. Había una terrible cantidad de custodios, policías encubiertos, otros no encubiertos y tipos de civil. Lo único que faltaba era que viniera el FBI”, dijo, cuando le pidieron que se retirara el personal de Ceremonial de la Presidencia, o fuera a presenciar el discurso desde otro salón.

Pero como es un socio de la Bolsa, desde le centenaria institución no podían sacarlo, ya que tenía todo el derecho a estar ahí presente.

“El mejor presidente en 50 años, cuando estaba vivo, fue Néstor Kirchner. No hablo más”, dijo.