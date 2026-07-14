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Puntualidad

Protocolo

El presidente Javier Milei confirmó su presencia en el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que será el próximo jueves.

En la Bolsa aseguran que será un gran evento, con un grupo muy amplio de funcionarios. Marcarán una diferencia con el ex presidente Alberto Fernández, que pegó el faltazo.

Ingreso

Fue la primera vez, en los cuarenta años de democracia, en que un jefe del Estado en ejercicio no compartió este tradicional evento del establishment y del círculo rojo durante todo su mandato.

El ingreso de los socios de la Bolsa deberá ser desde las 18.00 hasta las 18.30, cuando se cerrarán las puertas y ya no se podrá ingresar, como es habitual una vez que entra el Presidente, y se vuelven a abrir recién cuando se retira.

Puntualidad

Suele pasar que empresarios importantes de la Argentina llegan tarde y tienen que llamar por teléfono a sus contactos dentro del recinto para que den la autorización a la guardia para que los deje pasar, y no tener que aguardar hasta que se retire el primer mandatario.

Al concurrir el Presidente de la Nación, siempre van los miembros de su gabinete, en especial del equipo económico, por lo que irá acompañado seguramente por el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, miembros del directorio y demás funcionarios del Palacio de Hacienda, como así también del presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, junto a sus autoridades.

Protocolo

Por protocolo, el discurso de Adelmo Gabbi lo debe ver el presidente días antes. Por lo tanto, en tus altercados con Cristina Kirchner, cuando iba como Presidenta, tenía tiempo para elaborar su respuesta.

“Me sería más fácil decirlo a viva voz, pero respetando nuestro protocolo y costumbres lo tengo que leer”, suele explicar Gabbi, quien siendo un niño de apenas 10 años, por entonces ya tenía la costumbre de mirar las cotizaciones en el diario que llegaba por la tarde a Venado Tuerto. Anotaba en un papelito las acciones que compraba y al día siguiente veía si había ganado o perdido.

Seguramente el cierre final de su discurso sea, palabras más o palabras menos, uno de sus eslóganes de cabecera: “No puedo alejarme de mis genes optimistas, en mi tradicional ‘compro Argentina, en la Bolsa Argentina’. Y debo decir que, quien escuchó mi humilde consejo, pudo comprobar que no hubo en estos años, una mejor inversión que hacerlo en nuestra casa”.