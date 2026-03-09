El ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzzenegger, informó que, desde ahora, los trabajadores que deseen tomar un crédito y descontarlo de su salario ahora pueden hacerlo de manera directa y no, a través de la mutual sindical, como antes. Destacó que el Articulo 36 de a reforma laboral modifica esto al permitir la modalidad también para créditos otorgados por entidades bancarias, abriendo así la competencia en este mercado. El cambio de paradigma reside en que, previo a la reforma, el salario de consideraba inembargable. Los bancos no podían descontar compulsivamente las cuotas de los créditos de los salarios. Había que poner un débito automático o pagar la cuota. Esa función quedaba únicamente en manos de las mutuales sindicales. Eso cambió con la Reforma Laboral y la justificación oficial es que eso va a garantizar tasas más bajas porque el recobro está asegurado. “Esperemos los bancos puedan desarrollar este mercado con rapidez trayendo alivio en los costos de financiamiento a las familias”, deseó Sturzzenegger. De hecho, en esa línea, el BCRA aprobó la semana pasada un nuevo instrumento que permitirá el cobro en cuotas de préstamos “en forma segura para las personas”. Se trata de Cobro con Transferencia (CCT), que estará disponible desde el 31 de agosto, y el objetivo es ampliarlo luego a canalizar otros cobros periódicos como los servicios públicos. Es una herramienta que permite que bancos y fintechs puedan debitar de una cuenta los préstamos en forma automática, después de que la persona da un consentimiento expreso. Lo hizo a través de la Comunicación “A” 8406. “Históricamente, la ley había reservado esta modalidad exclusivamente a las mutuales sindicales. Es decir que, si un trabajador quería un préstamo personal que se pudiera descontar de su nómina (lo cual baja sensiblemente la tasa de interés), solo podía hacerlo con una mutual sindical”, señaló el ministro en la red social X. En ese sentido, mencionó las altas tasas que se cobraban en ese mercado. “Era otro ejemplo de eso que llamamos “cazar en el zoológico”. “Recuerdo cuando era presidente de Banco Ciudad y lamentarme por las altas tasas que veía en el sector, pero donde no se nos permitía competir”, dijo. “Más competencia es mayores beneficios para la gente”, destacó el funcionario. Y señaló que espera “que el cambio permita una baja ostensible en el costo del crédito personal a las personas”, señaló. En los bancos, desde ya, ven con buenos ojos la noticia. Pero en el sector fintech hay enojo al respecto. “La sensación es que la cancha está bien inclinada para favorecer a los bancos. Ellos tienen una capacidad de lobby muy fuerte sobe el Gobierno. A nosotros no nos dan una. Ellos son los que compran los bonos y esa es una ficha de negociación muy valiosa”, dijo una fuente fintech a El Cronista. El sector percibe como una gran derrota la eliminación del artículo que permitía depositar el sueldo en las cuentas CVU y, ahora, este tuit de Sturzzenegger los pone en alerta otra vez porque les saca más chances a los PSP. “Es una normativa que hay que ver cómo se implementa, pero, en principio, está netamente orientada a los bancos y no a las fintechs”, señaló el representante del sector.