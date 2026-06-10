Tras mejorar la calificación de Argentina, Fitch hizo una advertencia al mercado: cuál es

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La calificadora de riesgo Standard & Poor’s Global Ratings mejoró la calificación de la deuda soberana de la Argentina de CCC+ a B-, y se colocó así a seis escalones por debajo del grado de inversión.

El movimiento de la nota, que se produce cinco semanas después de que Fitch Ratings produjera una mejora similar, responde esencialmente al cambio de política del Gobierno en materia de reservas internacionales.

“La austeridad fiscal, junto con otras medidas, ha mejorado el acceso del Gobierno a financiación voluntaria en los mercados de capitales, así como a prestamistas oficiales, para hacer frente a las importantes necesidades de servicio de la deuda comercial en moneda extranjera en 2026 y 2027”, escribieron los analistas de S&P, según cita Bloomberg.

“La combinación de superávits fiscales continuos y la acumulación de reservas de divisas por parte del banco central fortaleció el perfil de liquidez del gobierno”.

Implicancias

La mejora de la calificación debería ayudar a la Argentina a seguir mejorando la performance de la deuda. Después de que Fitch en mayo sacó a la Argentina de la categoría CCC, que la situaba en un estado de alta dificultad, y la llevó a B-, provocó un repunte en los bonos.

Esa mejora luego se mantuvo con dificultad, apenas han mejorado en un mes y el riesgo país, que llegó a caer unos 70 puntos básicos desde 548 a 486, ahora vuelve a hacer equilibrio en torno de los 500 puntos.

Habrá que esperar a mañana al efecto de esta mejora, aunque los analistas señalan que las calificadores no hacen más que convalidar el dictamen de los mercados.

La revisión de la nota de la Argentina se produce en un contexto macroeconómico en el cual los inversores responden al agresivo ajuste fiscal, la desregulación de mercados y medidas para normalizar el régimen monetario y cambiario de la Argentina.

Desde la mejora de la nota a principios de mayo, el riesgo país caypo der 560 puntos a 503.

También el Banco Central ha intensificado la acumulación de reservas, con el compromiso del banco central de comprar al menos u$s 10.000 millones este año, mientras recurre a canales de financiamiento locales —incluida una serie de colocaciones de bonos denominados en dólares en el mercado interno— y préstamos con respaldo multilateral para cubrir las necesidades inmediatas de financiamiento.