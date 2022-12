La respuesta de la City : ¿llegó el momento para salir de pesos y comprar dólares?

En esta noticia Carry trade

"El carry trade debe esperar". Así se titula un informe de Delphos Investment, que hace hincapié en que, hasta ahora, las liquidaciones por "dólar soja II" tienen su contrapartida en una emisión monetaria de $ 144.000 millones.

"Si sumamos la inyección monetaria por compras de bonos para defender la curva y el piso del tipo de cambio financiero real de hace un mes atrás, el incremento en los dólares financieros que se viene observando desde ya hace un mes está justificado", advierte el research.

"Si bien el salto cambiario producido el último mes no es insignificante, y el precio actual es consistente con el promedio ($ 347,5, 5% mayor al actual) y rango observado desde el comienzo de la pandemia en 2020, no es despreciable la posibilidad de un overshooting", advierte el paper.

Hace alusión a que la volatilidad cambiaria domina los retornos de los bonos en pesos medidos en dólares, y los casos de overshooting representan los mejores puntos de entrada para hacer carry.

"Por ende, un buen indicador líder para estas operaciones es la brecha cambiaria. Se observa que los mayores retornos se observaron tras los pánicos de octubre 2020, diciembre 2021 y junio 2022. Para alcanzar valores equivalentes a los de dichos picos, hoy el CCL debería cotizar a un precio de entre $ 400 y $ 450", prevén.

Las cotizaciones financieras dependen de factores políticos, de la macro local y del contexto global. Hoy, la macro no favorece y los riesgos políticos previos a las elecciones no contribuyen a la estabilidad financiera. Los dólares financieros mantienen su tendencia alcista, y la emisión monetaria no cesa.