El martes 23 de junio, a las 20:00 (hora Argentina), el estadio Toronto será testigo del choque entre Panamá y Croacia, en un partido esencial para sus aspiraciones en el Mundial. Esta será una oportunidad para que ambos equipos se recuperen, tras haber sufrido derrotas en sus debuts.

Panamá, en su segunda participación en una Copa del Mundo tras Rusia 2018, luchará por revertir la situación después de caer 1-0 ante Ghana en un encuentro que se le escapó en los minutos finales. Los Canaleros saben que otra derrota podría significar el final de sus posibilidades para avanzar a la siguiente fase.

Por otro lado, Croacia llega a este encuentro después de un partido trepidante contra Inglaterra, donde el equipo de Zlatko Dalić logró empatar 2-2 antes del descanso, pero se desmoronó en la segunda mitad, terminando el encuentro con un marcador de 4-2 en su contra. Esto ha dejado a los croatas en una posición precaria, obligados a sumar puntos.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Panamá y Croacia, un encuentro que promete ser emocionante y lleno de tensión, dadas las circunstancias de ambos equipos.

Formato del Mundial 2026

La actual edición del torneo es la más amplia en la historia, con la participación de 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, conseguirán avanzar a los dieciseisavos de final, donde comenzará el camino hacia el título.

Próximos partidos

Panamá se medirá a Inglaterra en su próximo compromiso de la fase de grupos el 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina), mientras que Croacia se enfrentará a Ghana en la misma fecha y hora.

Horarios de Panamá y Croacia según país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas