Se disparan las acciones en Wall Street: cuál fue el dato clave que recibió el mercado

Se dieron a conocer datos clave en la macro americana que generaron alivio sobre la dinámica económica.

El mercado ve una Reserva Federal que mantendrá las tasas altas por más tiempo. Suben los bonos en Wall Street, al igual que las acciones. Se dio inicio a la temporada de balances. Cuales son las acciones preferidas por los analistas.

Apertura alcista y buen dato de inflación

Los principales índices accionarios en Wall Street operan al alza luego de buenos datos de inflación en EEUU.

El Dow Jones sube 1,54%, mientras que el S&P500 sube 1,49%.

Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq registra una ganancia de 1,72% el miércoles.

El mercado festeja buenos números de inflación en EEUU. Los precios al consumidor de EE.UU aumentaron en diciembre, pero menos de lo previsto.

En concreto, el IPC general en EEUU se ubicó en 0,4% mensual, en línea con lo esperado, dejando un balance interanual de 2,9% en la inflación. Este registro era exactamente lo que esperaban los economistas en Wall Street.

Sin embargo, la sorpresa vino por el lado del IPC core, que excluye precios volátiles en la economía.

La inflación core en EEUU fue de 0,2% mensual, debajo del 0,3% esperado, mientras que en términos interanuales fue de 3,2%, debajo del 3,3% proyectado.

El hecho de que la inflación core haya sido menor de lo esperado trajo esperanza en Wall Street sobre el futuro de la política monetaria en EEUU.

El último registro de empleo mucho mejor de lo esperado había generado preocupación sobre una economía que podría estar recalentándose, y por lo tanto, obligar a la Fed a mantener las tasas altas, y en el extremo, tener que subirlas si es que la inflación se aceleraba.

Sin embargo, este dato de inflación trae alivio al descartar la necesidad de subas de tasas de la Fed, aunque deja estable la expectativa de que el banco central de EEUU mantendrá las tasas altas por más tiempo.

El dato de inflación provocó una fuerte baja en los rendimientos de los bonos del tesoro americano en todos los tramos de la curva, a la vez que también se registra una baja del dólar index de 0,5%

Los analistas de Balanz resaltaron la reacción del mercado tras el dato de inflación.

"El mercado reacciona al dato de inflación. Las tasas de los bonos del tesoro al reporte fue marcada, principalmente en los bonos de 5-10 años, los cuales están mostrando caídas cercanas a las 10pbs, mientras que las tasas de los bonos a 2 y 30 años registran caídas de 8.6pbs y 6pbs respectivamente, hacia 4.28% y 4.91%. Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq aceleraron sus ganancias previas hacia 1% después de conocido el IPC", dijeron.

De cualquier manera, el registro de inflación de diciembre no es suficiente para que los miembros de la Fed se relajen.

Las tasas en EEUU se dispararon desde septiembre pasado a la fecha, generando incertidumbre en el mercado de renta fija global.

Las persistentes presiones sobre los precios han contribuido a una profunda liquidación en los mercados de bonos globales y han alimentado las preocupaciones de que la Fed flexibilizó la política demasiado rápido a fines del año pasado.

Combinado con el sólido informe de empleo de la semana pasada, se espera ampliamente que los miembros de la Fed dejen las tasas sin cambios en su reunión a fines de este mes, y los operadores generalmente no ven otro recorte hasta fines de este año.

En concreto, el mercado espera que la Fed no haga ningún cambio en la tasa sino hasta junio, cuando eventualmente la podría bajar en 25 puntos básicos, siendo esta la única baja de tasas esperada hoy por el mercado para todo 2025.

Temporada de balances

Como todos los trimestres, la temporada de balances en Wall Street es iniciada por los bancos.

Hoy miércoles se dieron a conocer los primeros balances de las compañías en Wall Street, con los bancos reportando sus balances.

El banco americano Wells Fargo publicó su balance mejor de lo esperado, informado ganancias por acción de u$s 1,42, por encima delos u$s 1,34 que se esperaban.

A comienzo de la jornada la acción sube 2,7%.

En el caso de JP Morgan, informó ingresos por encima de lo esperado en u$s 43,7 billones, por encima de los u$s 41,3 billones esperado. A su vez, reportó ganancias por acción de u4s 4,81, por encima de los u$s 3,95 que esperaban los analistas.

De esta manera, JP Morgan sube 1,5% en la apertura.

El fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock también tuvo buenos números, informando ganancias por acción de u4s 11,93, por encima de los u$s 11,02 esperado.

A su vez, sus ingresos fueron de u$s 5,66 billones, por encima de los u$s 5,44 billones esperado y sus acciones avanzan 2% en la previa.

El jueves continuarán dando a conocer sus balances otros gigantes de Wall Street como Bank of América, Morgan Stanley, US Bancorp, Goldman Sachs, y PNC dentro del sector financiero.

Además, otros nombres como United Health Group y TSMC publicarán sus balances.

Los primeros días de la proxima semana también arranca con grandes compañías presentando sus números como Netflix, Charles Schwab, Interactive Brokers, 3m, P&G, J&J, Abbott Labs, Las Vegas Sands, Levi Strauss, Alcoa, American Express, Verizon, Kimberly-Clark, Jet Blue, Xerox, Freeport-McMoran, American Airlines, General Electric, Louis Vuitton, entre otros.

Juan Cruz Lekovic, fund manager de Schroders, explicó que arranca la temporada de balances último trimestre del 2024, con el epicentro en la semana del lunes 27 y que hay expectativas de un elevado crecimiento.

"El S&P 500 mantiene valuaciones altas, especialmente relativo a las tasas de la Curva Soberana, lo que lleva implícito un elevado crecimiento esperado", detalló Lekovic.

La temporada de balances llega en un momento en el que el mercado experimentó fuertes subas el año pasado.

El hecho de que las acciones hayan subido de manera estrepitosa el año pasado, extendiendo el rally desde finales de 2022, hizo que las valuaciones de las compañías se ubiquen en niveles elevados.

Actualmente, el S&P500 opera con un ratio de Price Earning Forward de 22 veces ganancias, lo cual es su mayor valor desde 2021.

A su vez, el actual nivel de valuación está por encima de su promedio de largo plazo de 5 años, que esa en 19,8 veces ganancia, así como también por encima del promedio de 10 años, de 18,1 veces ganancias.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria, afirma que si bien las valuaciones de las compañías podrían estar elevadas, aun ve espacio para mayores ganancias en Wall Street.

"Aunque existen señales de que el mercado de acciones de EEUU podría estar sobrevaluado, por el momento no contemplamos un escenario de mercado bajista en el horizonte producto de una política impositiva favorable para el sector empresario ante la nueva administración de Trump. Si bien en términos de múltiplos el mercado luce sobrevaluado, vemos menos probable un mercado bajista tras el triunfo de Trump en los próximos meses", estimó.

Castro entiende que todavía existen fundamentos para seguir siendo optimistas con el mercado americano.

"Nuestra visión de mediano plazo es una economía de EEUU que seguirá liderando el crecimiento económico, apuntalado por el desarrollo del sector de tecnología e Inteligencia Artificial. Por ello, seguimos identificando valor en empresas tecnológicas dentro del sector de crecimiento y gran capitalización", señaló.

El Portafolio recomendado de Cedear de Criteria mantiene una participación del 10% en Microsoft, 10% en Pepsi, 5% en McDonalds, 10% en Apple y en distintas empresas cuyo pago de dividendos se ven respaldado por una fuerte posición de efectivo neto y por sus flujos de cajas esperados.

Johanna Kyrklund, Group Chief Investment Officer de Schroders, indicó que espera mayores subas en las acciones.

"La victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no ha cambiado nuestra postura positiva sobre la renta variable global, con una preferencia por las acciones estadounidenses. Seguimos viendo un aterrizaje suave de la economía estadounidense. Es probable que la política fiscal siga siendo favorable", comentó Kyrklund.

Sobre la cuestión de las valuaciones, y mirando hacia adelante, Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc afirmó que está poniendo mucho ojo es en el crecimiento de las ganancias por acción.

"Creemos que podría haber cierta convergencia entre las 7 magnificas (desacelerando su nivel de crecimiento de ganancias por acción) y el resto de las acciones acelerando ese crecimiento. Entonces creemos que esto genera oportunidades. Bajo este escenario, y buscando una cartera diversificada, creemos que el índice S&P500 igualmente ponderado sigue teniendo valor", dijo.

Por otro lado, y en cuanto a sectores específicos, el CEO de IMSA Alyc también ve valor en el sector financiero, el industrial y en el de servicios.