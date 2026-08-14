Este viernes, 14 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 20,22 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 91.148. Esta cifra refleja una variación del -0,39% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. empezó estable, encadenó tramos alternos de dos subidas y dos bajadas y cerró con dos caídas; el saldo es levemente negativo y sugiere una presión bajista moderada.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en 8.65%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con su volatilidad anual de 14.78%. Dado que la volatilidad semanal es menor que la anual, esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones, Iberdrola presenta un desempeño más constante en el corto plazo respecto a la variabilidad registrada durante el último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, representando la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Por otro lado, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene después de deducir todos los gastos operativos generales.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad, producida principalmente a partir de fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidráulica y opera redes inteligentes.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con actividad en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México. Es una de las mayores eléctricas del mundo, cotiza en el Ibex 35 y destaca por su liderazgo en eólica y su apuesta por la descarbonización y el hidrógeno verde.