La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este viernes, 14 de agosto de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,4 euros y registran un volumen de 15959 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,09% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un sesgo bajista: dos caídas iniciales, dos rebotes, tres retrocesos consecutivos y un final mixto (baja y alza), con seis jornadas a la baja y cuatro al alza, sin sesiones planas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 9.08%. Comparada con su volatilidad anual, que es del 20.80%, podemos concluir que la volatilidad semanal es menor. Esto significa que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en relación a las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de considerar todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española del Ibex 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro y ofrece pólizas y servicios de Autos, Salud, Hogar, Vida y Empresas, además de productos de ahorro e inversión.

Su línea de negocio se organiza en Seguros (Vida y No Vida), MAPFRE RE (reaseguro) y gestión de activos. Datos de interés: líder en España, fuerte presencia en Latinoamérica y Europa, amplia red comercial y la Fundación MAPFRE impulsa acción social y cultural.