Revolut, el banco digital global que presta servicios a más de 80 millones de clientes en todo el mundo, anunció este jueves que recibió la aprobación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para adquirir Banco Cetelem Argentina S.A., perteneciente a BNP Paribas Personal Finance.

Así, quedó más cerca de empezar a operar en la Argentina. Su CEO, Agustín Danza, reveló a El Cronista que aún faltan pasos regulatorios, entre ellos el cambio de control del banco, la aprobación de su nuevo nombre, y la designación de su directorio.

El banco digital empezará a ofrecer productos y servicios a partir de 2027.

Una vez completada la transacción, el banco pasará a llamarse Revolut Bank Argentina S.A.U. y operará como una entidad bancaria regulada.

Tras el cierre de la operación, Agustín Danza será designado como CEO de la entidad, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales del Banco Central.

Durante esta primera etapa, el banco se enfocará en cumplir con todos los requisitos regulatorios y operativos, al tiempo que finalizará su propuesta de valor y preparará su futuro lanzamiento en el mercado.

“Este es un hito importante en nuestro compromiso de largo plazo con la Argentina. Recibir la aprobación del Banco Central nos acerca un paso más a establecer nuestras operaciones bancarias en el país, mientras seguimos desarrollando nuestras capacidades locales y preparándonos para llevar la plataforma financiera global de Revolut a los clientes argentinos”, afirmó Agustín Danza.

La Argentina representa una de las oportunidades de crecimiento más prometedoras para Revolut en América Latina. Según informó la empresa, desde que anunció sus planes de desembarcar en el país, más de 150.000 personas se inscribieron en la lista de espera de la compañía, lo que demuestra el fuerte interés por su propuesta antes del lanzamiento comercial previsto.

Danza invitó a los usuarios a continuar anotándose en la lista de espera: “Vamos a poder comunicarles las novedades de manera diferenciada a medida que nos acerquemos al lanzamiento. Queremos tener algunos detalles especiales con ellos”.

Si bien los consumidores argentinos cuentan con una amplia oferta de bancos y fintech, Revolut considera que aún existe espacio para diferenciarse mediante una propuesta financiera integral que abarque banca diaria, crédito, pagos internacionales, inversiones, recompensas y beneficios de estilo de vida, todo dentro de una única aplicación.

“Con nuestra propuesta de valor integral y la calidad de productos, vamos a hacer una diferencia muy grande en la Argentina”, concluyó Danza.

La compañía espera continuar desarrollando sus operaciones locales durante los próximos meses, fortaleciendo su equipo e infraestructura en el país y cumpliendo con los requisitos regulatorios, de capital y operativos necesarios antes del lanzamiento para clientes.

Un ex HSBC liderará el Directorio

Como parte de su estrategia de largo plazo en la Argentina, Revolut conformó un experimentado equipo directivo local y un Directorio que incluye a Juan Marotta, ex CEO de HSBC Argentina y HSBC Sudamérica y ex director de HSBC Latinoamérica, quien se desempeñará como presidente del Directorio.

“Es un ejecutivo con muchísima experiencia en la banca, tanto en la Argentina como en la región. Es la persona ideal para ser el presidente del Consejo”, valoró Danza.

Expansión global

La adquisición de Banco Cetelem forma parte de la estrategia más amplia de Revolut para expandir su presencia como banco con licencia en América Latina, complementando sus operaciones actuales y los avances regulatorios obtenidos en la región.

Revolut continúa ampliando su presencia global en 40 mercados y opera como banco plenamente licenciado en el Reino Unido, México, Australia y el Espacio Económico Europeo (EEE). Recientemente lanzó Revolut Bank en México, su primera entidad bancaria con licencia plena fuera de Europa, que ya atiende a más de un millón de clientes minoristas.

Además, la compañía acelera su expansión internacional tras obtener la aprobación condicional de la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) para constituir un banco nacional en Estados Unidos. Aún restan las aprobaciones de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la Reserva Federal y la autorización final de la OCC antes del lanzamiento previsto para 2027.

Por otra parte, durante 2026 Revolut continuó avanzando en la obtención de licencias regulatorias en Emiratos Árabes Unidos, Perú, Colombia y Sudáfrica.