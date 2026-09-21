Revolut alcanzó un millón de clientes en México a menos de ocho meses de iniciar operaciones bancarias completas, el 27 de enero de 2026, informó la compañía, que construyó su operación bancaria en el país desde cero.

A diferencia de instituciones que ingresaron al mercado mediante adquisiciones, conversiones regulatorias o migraciones de clientes, Revolut obtuvo directamente una licencia bancaria de novo y desarrolló su operación como un banco digital independiente.

La compañía señaló que este modelo le permitió combinar su plataforma tecnológica global con una operación bancaria mexicana completamente regulada. Hasta ahora, ha destinado u$s 167 millones de inversión al mercado nacional.

Juan Guerra, CEO de Revolut Bank México, afirmó que el crecimiento registrado durante los primeros meses de operación representa apenas el inicio de la estrategia de la institución en el país.

“Más de un millón de clientes en 8 meses es un buen comienzo. Pero sabemos que millones en todo México buscan un banco que los respalde: mejores recompensas y una aplicación que eleve el estándar de seguridad y diseño”, señaló.

¿Qué ofrece Revolut en México?

Desde el lanzamiento de sus operaciones bancarias completas, Revolut concentró en una sola aplicación productos como cuentas personales y compartidas, herramientas de ahorro, transferencias nacionales e internacionales y cambio de divisas en más de 30 monedas.

Su oferta también incluye pago de servicios, domiciliaciones, tarjetas físicas y virtuales, así como eSIM y otros servicios relacionados con viajes.

Los depósitos de sus clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), sujeto a los límites establecidos por la legislación mexicana.

La compañía adelantó que continuará incorporando productos y funcionalidades de su plataforma global al mercado mexicano, adaptados a las necesidades de los usuarios locales.

México como modelo para la expansión de Revolut

El mercado mexicano tiene además un papel estratégico dentro del plan de expansión internacional de Revolut. La compañía señaló que México fue el primer país fuera de Europa en el que estableció y lanzó un banco desde cero.

Por ello, la operación mexicana busca convertirse en un modelo para futuras expansiones bancarias de la compañía en otros mercados internacionales.

Ignacio Zunzunegui, director de Crecimiento para las Américas y el Sur de Europa de Revolut, destacó la respuesta que ha tenido la plataforma en México.

“Superar el millón de clientes en México en tiempo récord valida nuestra convicción de que los consumidores modernos desean una experiencia financiera fluida y sin fronteras sin comprometer la protección local”, afirmó.

A nivel global, Revolut opera como banco con licencia completa en 33 países y atiende a más de 80 millones de clientes en 40 mercados.

Para México, la compañía plantea continuar ampliando su oferta de productos mientras utiliza al país como uno de los mercados clave para su crecimiento en América.