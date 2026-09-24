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BlackRock y Ondo Finance lanzaron este jueves una nueva categoría de productos de inversión tokenizados. Se trata de carteras curadas e impartidas como tokens individuales transferibles en la blockchain, diseñados por la gestora de activos dirigida por Larry Fink.

Así, es la primera vez que los inversores pueden exponerse a esas estrategias a través de un solo token.

Poseer un token de portafolio brinda exposición económica a la canasta subyacente de esa cartera. Los inversores emiten o rescatan un solo token para sostener una canasta ponderada de activos tokenizados, sin necesidad de comprar, ponderar o rebalancear posiciones individuales por sí mismos.

Históricamente, las estrategias diversificadas y construidas profesionalmente han requerido cuentas comitentes y estructuras de fondos tradicionales. Ahora, entregadas como tokens transferibles entre pares (peer-to-peer), estos portafolios onchain se vuelven accesibles para inversores elegibles fuera de EE. UU., en jurisdicciones permitidas a través de las billeteras, exchanges y aplicaciones DeFi que ya utilizan.

Las carteras en la blockchain pueden desbloquear capacidades novedosas: rebalanceos que se ejecutan automáticamente con contratos inteligentes, portafolios totalmente programables y compuestos con la economía onchain en general, y el potencial de combinar diferentes clases de activos dentro de un solo token.

“Las estrategias de portafolio diversificadas pueden incorporarse en productos de inversión tokenizados, permitiendo que los inversionistas elegibles accedan a asignaciones diversificadas a través de un solo instrumento. Esto demuestra cómo los enfoques establecidos de construcción de portafolios pueden entregarse mediante nuevos canales y tecnologías”, destacó Lisa O’Connor, directora Global del equipo de Soluciones de Portafolios Modelo y Co-CIO de Soluciones Globales dentro del grupo de Estrategias Multiactivo en BlackRock.

Las compañías lanzaron tres estrategias de portafolio personalizadas que responden a tres necesidades específicas, abarcando estrategias de ingresos, asignación y temáticas:

● BLKHIon: Ondo High Income, Impulsado por BlackRock

● BLKDIGon: Ondo Diversified Growth, Impulsado por BlackRock

● BLKGRWon: Ondo High Growth, Impulsado por BlackRock

“Portafolios como estos nunca han estado disponibles onchain. Ahora son accesibles en la cadena, transferibles en cualquier momento y utilizables en todo el ecosistema DeFi”, explicó Ian De Bode, presidente y CEO interino de Ondo Finance.

“Al incorporar estrategias extraídas de la larga experiencia de BlackRock en la construcción de portafolios dentro de estructuras de inversión tokenizadas, los inversores elegibles en jurisdicciones respaldadas pueden obtener exposición a asignaciones de portafolios diversificadas mediante un solo token”, agregó.

Las tenencias, ponderaciones y cada rebalanceo son visibles en la cadena, y los tokens son transferibles entre pares (peer-to-peer) entre billeteras, exchanges y protocolos DeFi.