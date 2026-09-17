Nik Storonsky, fundador de Revolut, confirmó por primera vez que la fintech está evaluando salir a bolsa mediante una cotización dual en Nueva York y Londres.

El director ejecutivo señaló que el objetivo principal del banco es cotizar en Estados Unidos, ya que el mercado norteamericano cuenta con mayor liquidez y un número superior de grandes inversionistas institucionales.

“Es un mercado más grande. Incluye a inversionistas institucionales, fondos de cobertura, administradores de fondos y una cantidad considerable de inversionistas individuales”, dijo Storonsy.

“Por lo tanto, tenemos la opción de vender en un mercado pequeño con pocos compradores, o en un mercado gigantesco con una enorme cantidad de compradores que competirán fuertemente por nuestras acciones. Así que sí, preferimos a Estados Unidos”, declaró en entrevista con el diario francés Les Echos.

Sin embargo, añadió que la entidad bancaria, con sede en el Reino Unido, contempla de forma paralela una cotización doble tanto en la Bolsa de Valores de Londres como en el Nasdaq.

Una salida a la bolsa londinense colocaría a Revolut, recientemente valuada en u$s 115,000 millones durante una venta secundaria privada de acciones, entre las empresas públicas más grandes del Reino Unido. Bajo esa valuación, sus acciones superarían el valor de gigantes históricos del índice FTSE como Barclays, BP y GSK.

Esta declaración representa la primera vez que Revolut confirma de manera oficial que contempla una doble cotización. Anteriormente, Storonsky había mencionado que cualquier salida a bolsa no ocurriría antes de 2028.

En el pasado, Storonsky se mostró escéptico respecto a cotizar en Londres debido al impuesto de sellos (stamp duty) que pagan los inversionistas británicos al comerciar acciones. En 2024, el empresario de origen ruso afirmó que la Bolsa de Londres “no puede competir” y era “mucho peor” que sus rivales estadounidenses; en 2023 declaró que no le veía sentido a cotizar ahí.

Asimismo, ha criticado duramente a los reguladores británicos. La empresa tuvo que esperar años para obtener una licencia bancaria completa mientras resolvía observaciones sobre la idoneidad de sus sistemas de control y gestión de riesgos.

Desde su lanzamiento en 2015, Revolut se ha consolidado como la fintech más grande de Europa, acumulando 80 millones de clientes en aproximadamente 30 países. Por su parte, los ministros británicos han intentado convencer al grupo de mantener su cotización en Londres, en un contexto donde el Reino Unido ha tenido dificultades para atraer nuevas salidas a bolsa en los últimos años.