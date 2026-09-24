En esta noticia Cómo es el nuevo Haval H7 y cuánto cuesta

El fabricante de automóviles Great Wall Motor (GWM) oficializó este jueves la presentación del nuevo Haval H7, un SUV de origen chino que llega al país con precios que parten de los u$s 36.900.

Se trata del tercer lanzamiento de la automotriz en lo que va del 2026, con el que busca ampliar su presencia en el segmento de los vehículos deportivos utilitarios y avanzar hacia su objetivo de alcanzar las 5000 unidades patentadas antes de que termine el año.

El nuevo modelo se ofrece en dos versiones: una equipada con un motor naftero 2.0 Turbo y tracción integral 4x4, orientada a quienes buscan mayores capacidades para circular fuera del asfalto, y otra híbrida autorrecargable. Ambas ya se encuentran disponibles en la red de concesionarios oficiales de la marca.

El lanzamiento se da en un año de crecimiento para GWM en el mercado local. De acuerdo con los datos compartidos por la compañía, entre enero y agosto de 2026 sus patentamientos crecieron un 200% frente al mismo período del año anterior.

Actualmente, acumula 3500 unidades patentadas y apunta a cerrar el ejercicio con 5000 vehículos, lo que se traduce a aproximadamente el 1% del mercado argentino.

“Hoy tenemos 12 modelos y versiones en nuestra oferta de productos, lo que nos permite estar prácticamente en casi todos los segmentos del mercado argentino”, señaló Alejandro Nicolini, gerente general de Grupo Antelo en la Argentina, durante la presentación del vehículo, que se realizó en las instalaciones de La Hache Polo Club, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

La llegada del H7 forma parte de una renovación del catálogo que comenzó a tomar impulso en 2025. Este año, la estrategia continuó con el Haval H6 Pro HEV y el eléctrico Ora 5, a los que ahora se suma un SUV de mayor tamaño.

Cómo es el nuevo Haval H7 y cuánto cuesta

Con 4,80 metros de largo, 1,95 metros de ancho, 1,84 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,93 metros, el Haval H7 es un SUV de cinco plazas que se distingue por su carrocería de líneas rectas, laterales verticales y una rueda de auxilio de tamaño completo montada sobre el portón trasero.

Su diseño responde a la tendencia conocida como boxy, una estética que recupera las formas cuadradas y robustas de los vehículos todoterreno clásicos. A diferencia de los SUV de siluetas redondeadas, el nuevo modelo apuesta por una carrocería de volúmenes marcados y una apariencia más cercana a la de un vehículo de aventura.

En la Argentina, la versión Haval H7 2.0 Turbo 4WD se comercializa a u$s 36.900, mientras que la variante híbrida HEV 2WD tiene un precio de u$s 37.900. La diferencia entre ambas es de u$s 1000 y responde, principalmente, a sus sistemas de propulsión.

Ambas versiones tienen una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros. La batería de la híbrida cuenta con una cobertura adicional de 8 años o 160.000 kilómetros.

La versión 4x4 cuenta con un motor naftero de cuatro cilindros y 2 litros, capaz de desarrollar 228 caballos de fuerza y 380 Nm de torque. Está asociado a una transmisión automática de doble embrague de nueve velocidades y a un sistema de tracción integral inteligente, controlado electrónicamente, que incluye bloqueo electrónico del eje trasero.

Gracias a esta configuración, el vehículo se adapta a distintas superficies mediante ocho modos de conducción, entre ellos nieve, barro, arena y caminos irregulares. También incorpora funciones específicas para la circulación fuera del asfalto, como el crucero todoterreno ligero y un modo experto 4x4.

En cuanto al consumo, la automotriz declara 11,1 litros cada 100 kilómetros en ciudad, 6,4 litros en ruta y 8,1 litros en ciclo mixto.

Por su parte, la versión híbrida combina un motor naftero 1.5 Turbo de 147 CV con uno eléctrico de 174 CV, que en conjunto entregan 243 CV y 530 Nm de torque. El sistema utiliza una transmisión específica para vehículos híbridos y no necesita conectarse a una fuente de electricidad externa para recargar su batería.

Su principal diferencia está en el consumo de combustible. Según las cifras oficiales de la marca, necesita 4,3 litros cada 100 kilómetros en ciudad, 5,8 litros en ruta y 5,6 litros en ciclo mixto. La variante híbrida apunta a quienes priorizan la eficiencia en los desplazamientos cotidianos, mientras que la versión 4WD cuenta con los recursos necesarios para circular sobre terrenos de menor adherencia.

La propuesta se completa con asientos delanteros de regulación eléctrica y ventilación, techo panorámico con apertura, tapizados de cuero, iluminación ambiental multicolor, consola central refrigerada y un cargador inalámbrico de 50 W para teléfonos celulares. Los asientos traseros cuentan con respaldos regulables y pueden plegarse para ampliar el espacio de carga.

En materia de seguridad, el H7 incorpora de serie seis airbags, cámara de visión de 360 grados y un paquete de asistencias a la conducción que incluye control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, asistencia de mantenimiento de carril y monitoreo de punto ciego. También dispone de sensores delanteros y traseros, asistencia de estacionamiento automático y sistemas de control de estabilidad y tracción.

“Después del H6 PRO HEV y de Ora 5, el H7 nos permite entrar en el mundo de los boxy con dos alternativas muy distintas entre sí, y hacerlo desde un lugar diferente, acompañando a La Hache en la Triple Corona, el certamen más importante del polo mundial”, destacó Nicolini.