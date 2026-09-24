La mayoría de las monedas son de la época de los emperadores flavios y muestran su perfil, como esta, con el del emperador Domiciano.

Un aficionado a la búsqueda con detectores de metales recorría un campo del oeste alemán cuando dio con 934 denarios ocultos en tiempos del emperador Adriano. Es el conjunto más grande de ese período registrado en el país.

El hallazgo pesa 3,1 kilos y, según los especialistas, ocupa el quinto lugar a nivel mundial entre los tesoros de esa época.

El conjunto quedó bajo tierra en el segundo cuarto del siglo II y nadie volvió a reclamarlo. Su valor equivalía a unos seis años de ahorro de un soldado de las legiones romanas.

El descubrimiento ocurrió en Wesseling, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, y lo presentó el 22 de septiembre la Oficina para la Preservación del Patrimonio Arqueológico en Renania del LVR. Las piezas se exhiben por primera vez en el Museo Regional LVR de Bonn.

Cómo fue el descubrimiento del tesoro romano

Oliver Riedl no es arqueólogo: es un aficionado a la búsqueda de objetos con detectores de metales. Recorría el campo con autorización cuando el aparato marcó varias monedas de plata. Después de desenterrar 15, las señales no se detenían.

“Para mí estaba claro que había algo más grande bajo tierra”, relató Riedl. “Por eso avisé de inmediato a la oficina”.

Los arqueólogos de la sede de Nideggen del organismo respondieron en el acto y excavaron la zona.

Qué monedas romanas contiene el hallazgo

El conjunto abarca más de dos siglos y medio de historia monetaria:

La más reciente fue acuñada en 124/125 d.C., durante el reinado de Adriano (117–138 d.C.).

La mayoría data de la dinastía Flavia (69–96 d.C.).

La más antigua es de la República romana y fue acuñada en 148 a.C.

Esa pieza tenía más de 270 años cuando terminó bajo tierra. Aun así, seguía siendo válida como moneda de curso.

El descubrimiento ocurrió en Wesseling, en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Marcel Zanjani/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Cuánto valía el tesoro en la antigua Roma

Calcular su valor es complejo. Los investigadores tomaron como referencia el salario de los soldados romanos, bien documentado en fuentes escritas.

“En esa época, un soldado raso de la legión ganaba 300 denarios al año. Pero aproximadamente la mitad se retenía para alimentos y equipamiento”, detalló Rahel Otte, investigadora del organismo, que analizó las monedas.

Con esa referencia, la especialista hizo la cuenta: “Un legionario habría tenido que ahorrar todo su dinero disponible durante unos seis años para reunir el tesoro de Wesseling”.

Por qué alguien enterró las monedas y nunca volvió por ellas

La fortuna se habría reunido alrededor del año 100 d.C., varias décadas antes de ser escondida. Claßen aclaró que solo se puede especular sobre los motivos, pero que muy probablemente alguien quería guardar el dinero en un lugar seguro, ya que en esa época no existían los bancos.

“Posiblemente el dueño o la dueña murió antes, sin poder transmitir lo que sabía sobre las monedas”, arriesgó. Los arqueólogos creen que esa persona pudo haber vivido en alguna finca romana de la zona.

Rayos X, una vasija y paja: cómo recuperaron las piezas

El equipo extrajo el bloque de tierra completo y lo analizó con rayos X en el taller de restauración del museo. Dentro aparecieron fragmentos de una vasija de cerámica y restos de paja, que indicarían que las monedas fueron enterradas en un recipiente acolchado.

Con los años, la actividad agrícola rompió la vasija y dispersó el contenido, pero los arqueólogos lograron recuperar todas las piezas. Claßen destacó que la conducta ejemplar de Riedl permitió rescatar el tesoro de forma profesional y completa.

Entre las monedas hay algunas especiales, como una muy desgastada cuyo valor fue confirmado después con una contramarca (a la derecha). Marcel Zanjani/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Qué pasará con el tesoro y qué reglas rigen para buscar con detectores

Según la ley de Renania del Norte-Westfalia, el tesoro pasa a ser propiedad del estado. Como Riedl respetó las normas, recibirá una recompensa del gobierno regional.

Para buscar con un detector de metales en ese estado se necesita:

Un permiso de las autoridades de protección de monumentos.

La autorización de los dueños del terreno.

Una capacitación dictada por los organismos especializados.

Simon Matzerath, presidente de la asociación que organiza el encuentro, afirmó que el uso privado de detectores puede ser un gran apoyo para la ciencia si se respetan las reglas, pero advirtió que las excavaciones ilegales son frecuentes, y celebró poder mostrar un ejemplo positivo.