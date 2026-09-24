Mientras el mercado castiga a los bonos, Moody’s anticipa una mejora de la deuda local

La Secretaría de Finanzas realizará el próximo lunes 28 de septiembre una nueva licitación de deuda en pesos en la que buscará captar financiamiento mediante una oferta que vuelve a combinar instrumentos de tasa fija, ajustados por inflación, tasa variable y vinculados a la evolución del tipo de cambio.

La oferta estará integrada por el Bono del Tesoro Capitalizable en pesos (Boncap) con vencimiento el 15 de enero de 2027 (T15E7), el bono cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (TZXY7), el bono a tasa TAMAR con vencimiento el 30 de julio de 2027 (TML27) y dos Letras del Tesoro vinculadas al dólar con vencimientos el 30 de octubre y el 30 de noviembre de 2026 (D30O6 y D30N6).

La convocatoria se produce pocos días después del canje de Letras del Tesoro dólar linked y en medio de un escenario de mayor cautela en el mercado local, marcado por la presión sobre los bonos soberanos y el incremento del riesgo país. En ese contexto, el Palacio de Hacienda mantiene una estrategia de diversificación para captar demanda de distintos perfiles de inversores.

“Los vencimientos se redujeron de $13,6 billones a $8,6 billones luego del canje de dollar-linked del martes, en el que se canjeó el 75% del outstanding de la LELINK D30S6, un nivel de adhesión que consideramos positivo frente al 34% registrado en agosto y al 45% de julio”, dijo Sebastián Gomeza, analista de Research de Adcap.

Indicó que el monto de vencimientos no resulta desafiante, dado que se encuentra en línea con las últimas diez licitaciones, que promediaron los $ 8,8 billones.

“Si vuelve a observarse un nivel de demanda holgado como el de la licitación pasada, esperamos que el Tesoro mantenga una estrategia similar, buscando un rollover en torno al 100% sin necesidad de convalidar premios significativos y, de ser necesario, dejando ofertas afuera para evitar alterar los niveles de liquidez”, dijo Gomeza.

El proceso de la licitación

Como es habitual, la licitación comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del lunes. Todos los instrumentos serán adjudicados mediante indicación de precio, sin establecer un precio mínimo ni máximo, mientras que la liquidación de las operaciones quedó prevista para el miércoles 30 de septiembre (T+2).

Al igual que en los llamados anteriores, tendrá un tramo no competitivo destinado a personas físicas y jurídicas que no participan habitualmente del mercado financiero, con un límite de hasta Valor Nominal Original (VNO) $50 millones para los instrumentos en pesos y de hasta VNO u$s 50.000 para las letras dólar linked. Los inversores institucionales deberán canalizar sus ofertas a través del tramo competitivo.

Para los títulos en pesos —Boncap, Boncer y bono TAMAR— las ofertas deberán consignar el monto nominal y el precio por cada VNO de $1.000.

En el caso de las Letras dólar linked, los inversores deberán ofertar el monto nominal en dólares y el precio por cada VNO de u$s 1000, aunque la integración se realizará en pesos utilizando el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central correspondiente al día hábil previo a la licitación.

Esta vez, la Secretaría de Finanzas no informó un monto objetivo para cada instrumento. En todos los casos, el límite será “hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente”, por lo que el resultado final dependerá de la demanda que presenten los inversores durante la subasta.

Qué instrumentos ofrecerá el Tesoro

Boncap (T15E7): bono a tasa fija con vencimiento el 15 de enero de 2027.

Boncer (TZXY7): bono cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027.

Bono TAMAR (TML27): bono a tasa variable con vencimiento el 30 de julio de 2027.

LELINK D30O6: letra dólar linked con vencimiento el 30 de octubre de 2026.

LELINK D30N6: letra dólar linked con vencimiento el 30 de noviembre de 2026.

Será una prueba para el Tesoro y servirá para medir el apetito de los inversores por instrumentos en pesos en un contexto de mayor volatilidad financiera y expectativas aún divididas sobre la evolución de las tasas de interés, la inflación y el tipo de cambio.