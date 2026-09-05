Ferreres le puso número a la inflación de agosto: el dato que da alivio al Gobierno y una sorpresa todavía mejor

El Banco Central (BCRA) publicó este viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto de 2026, que refleja las nuevas estimaciones de los principales analistas privados sobre inflación, dólar, actividad, tasas y comercio exterior.

El informe, que contempla las proyecciones de 47 participantes (35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras locales), prevé una desaceleración de la inflación en los próximos meses.

Inflación: qué esperan para agosto y cuánto acumularía en 2026

La marcha de los precios minoristas muestra signos de una lenta pero continua desaceleración. Para agosto, el conjunto de los analistas estimó una inflación mensual del 1,7%, 0,1 punto porcentual por debajo de la previsión realizada en el REM anterior.

Los integrantes del Top 10 —quienes mejor pronosticaron esta variable en el pasado— también calcularon una suba del 1,7%.

En cuanto a la inflación núcleo, el consenso general también proyectó un avance del 1,7% mensual, mientras que el Top 10 fue ligeramente más optimista y anticipó un 1,6%.

Para todo 2026, la mediana de los participantes espera ahora una inflación del 30%, mientras que el promedio del Top 10 se ubica en 30,2%. La estimación general queda así ligeramente por encima del 29,8% que figuraba en el REM de julio.

Dólar: ¿qué esperan los analistas para diciembre?

Las expectativas cambiarias continúan por el sendero de la tranquilidad y tuvieron una corrección respecto del relevamiento anterior. Para septiembre, la mediana de las proyecciones ubicó al tipo de cambio nominal en $ 1530 por dólar, $ 15,80 menos que la previsión realizada un mes atrás.

Para diciembre de 2026, el conjunto de participantes proyectó un dólar de $ 1630, frente a los $ 1652 que estimaban en julio. Ese nivel implicaría una suba interanual del 12,6% respecto de diciembre de 2025.

Los integrantes del Top 10 esperan prácticamente el mismo escenario: calculan un tipo de cambio nominal promedio de $ 1626 para diciembre. En el relevamiento anterior, ese grupo había proyectado $ 1605.

Actividad económica: recortan el crecimiento esperado para 2026

Una de las modificaciones más importantes del nuevo REM aparece en las estimaciones de actividad.

Los analistas consideran que el PIB desestacionalizado se habría contraído 0,9% durante el segundo trimestre, una caída mayor al 0,4% que pronosticaban en julio.

Sin embargo, para el tercer trimestre esperan ahora un crecimiento del 1,1%, mientras que para los últimos tres meses del año proyectan una expansión del 1,3%.

En el acumulado anual, el consenso espera que el PIB real de 2026 crezca 2,1% respecto de 2025, lo que representa un recorte de 0,6 puntos porcentuales frente al REM previo. El Top 10 proyecta una expansión algo mayor, del 2,2%.

Tasas, empleo y superávit: los otros datos del REM