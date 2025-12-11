Un debate que persiste entre los analistas de política económica y el propio Gobierno es el de las bandas cambiarias: el propio Javier Milei, con ocasión del Encuentro de Líderes de El Cronista arremetió contra los opinadores de su gestión que quieren eliminar este esquema fijado en consonancia con las sugerencias del FMI al equipo que conduce el ministro Luis Caputo.

En una jornada que combinó análisis económico de alto nivel con presencia académica internacional, el economista, y el titular del BCRA, Martín Redrado planteó que Argentina debe abandonar el debate técnico sobre bandas cambiarias y enfocarse en un objetivo más ambicioso: la eliminación total de las restricciones con tipo de cambio libre.

Las declaraciones del expresidente del Banco Central (2004-2010) se dieron el miércoles en el Salón de los Jardines del hotel Marriott, en el marco de la celebración de los 30 años de la Fundación Capital, organización que él mismo dirige.

Redrado, de los elogios al ajuste fiscal a las advertencias por el cepo

Ante más de 100 invitados que aguardaban la conferencia magistral del Premio Nobel de Economía Robert C. Merton, Redrado reconoció que el gobierno de Milei dio “un paso muy importante en materia fiscal”.

El economista destacó que el país está remendando una “historia de exceso de gasto y endeudamiento” que marcó décadas de política económica.

Martín Redrado propone tipo de cambio libre con políticas anticíclicas: "Dejemos de discutir bandas cambiarias".

Sin embargo, el director de Fundación Capital fue enfático al señalar que continúan vigentes restricciones en el mercado cambiario que, lejos de aliviarse, se intensificaron previo a la licitación del Bonar 2029N. Esta situación, según advirtió, genera incertidumbre y desalienta las inversiones.

“Argentina debe discutir la eliminación de restricciones y un tipo de cambio libre con políticas anticíclicas que permita administrar los flujos internacionales”, enfatizó Redrado ante la audiencia que incluía empresarios, economistas y funcionarios.

El desafío de la volatilidad financiera, según Redrado

Para el economista, el principal desafío que enfrenta el país es la administración de flujos de capitales financieros que “ingresan y salen con gran velocidad”. Esta volatilidad, característica de economías emergentes con historial de crisis, requiere herramientas específicas para no caer en los extremos de bonanza artificial seguida de ajustes abruptos.

La propuesta de Redrado apunta a implementar políticas económicas anticíclicas en épocas de salida de capitales. ¿Qué significa esto? Las políticas anticíclicas son medidas que buscan contrarrestar las oscilaciones naturales de la economía: cuando hay abundancia de divisas, el Estado acumula reservas; cuando hay escasez, puede intervenir moderadamente para evitar crisis cambiarias. Este enfoque, de raíz keynesiana, se opone a la idea de dejar que el mercado se autorregule completamente.

Estas herramientas, explicó Redrado, permitirían dar “mayor previsibilidad en materia cambiaria”, un reclamo recurrente del sector privado que necesita certidumbre para planificar inversiones de mediano y largo plazo.

Reservas: acumulación por “vaivenes”

El expresidente del BCRA reconoció que hubo cierta acumulación de reservas en los últimos meses, pero relativizó este logro al atribuirlo únicamente a “vaivenes” coyunturales, como el blanqueo de capitales y el adelanto del impuesto a los Bienes Personales.

En declaraciones previas a otros medios, Redrado había advertido sobre un “veranito financiero” con fecha de vencimiento, señalando que la mejora en reservas dependía casi exclusivamente de estos ingresos extraordinarios.

El economista estima que para salir del cepo cambiario, Argentina necesita al menos 10.000 millones de dólares en reservas netas positivas, un objetivo que considera lejano bajo el esquema actual.