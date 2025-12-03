Con un operativo dispuesto en consonancia con la relevancia del principal orador de la jornada, Javier Milei llegó, por segundo año consecutivo al Encuentro de Líderes en La Rural.

“Para mí es un placer estar acá. Veo a muchas personas a las que les tengo aprecio”, valoró Milei, al mismo tiempo que destacó a la “gran artista del triunfo de La Libertad Avanza”: su hermana, Karina Milei.

Por otra parte, ya en tono de coyuntura, aseveró: “Estar mirando todo el tiempo de cambio real es muy precario intelectualmente”. Luego, hizo un derrotero de los puntos a analizar durante su alocución. “Me parece bastante arbitrario que solo se haga la cuenta con el Índice de Precios”, manifestó el Presidente.

“Nunca se hizo el ajuste fiscal durante el gobierno de Mauricio Macri, ese gobierno lo que hizo fue aumentar el déficit fiscal y no lo corrijo; nosotros pusimos en caja al Tesoro y en seis meses al Banco Central”, apreció sobre la gestión del ministro Caputo, desde que LLA llegó a la Casa Rosada.

Asimismo, destacó que la inversión privada fue el eje del cambio que llevó a cabo el oficialismo, despegándose de la gestión de Juntos por el Cambio.

En otro tramo, apuntó contra los “opinadores” que analizan la macroeconomía: “Quieren licuar con el hambre de los argentinos sus errores de pronóstico y de equilibrio general no saben nada”.

“La economía no se termina hoy. El problema de la economía es una cuestión de índole dinámica”, lanzó el mandatario para hacer desistir a los economistas que hablan de las política de su gobierno.

“Hay que ser caradura e ignorante para tomar la serie del tipo de cambio real e ignorar, olímpicamente, la cuestión fiscal”, denunció Milei, en los mismos términos en que llamó a “desconfiar” de los que “en los últimos años la vienen pifiando sistemáticamente”.

“Nosotros tenemos que reportarle a una base más grande; tenemos que responderle a una base de 47 millones de argentinos, no a tres o cuatro atorrantes del círculo rojo que viven de empobrecer a la Argentina”, culminó sobre este punto.

Flotación de bandas: qué dijo Milei en el Encuentro de Líderes

El mandatario no le fue esquivo a un tema de recurrente conflicto entre quienes intentan definir la gestión de LLA frente al Ejecutivo: el esquema de bandas cambiarias.

“Cada vez que ustedes tengan a un Oráculos de Delfos llamando a la devaluación yo les preguntaría por qué vos me estás diciendo que querés favorecer a un conjunto de delincuentes que no quieren competir para empobrecer a la mayoría de los argentinos”, planteó, al mismo tiempo que apuntó: “Esto no es anarcocapitalismo, es más sentido común que anarco capitalismo. Es gente que no separa lo filosófico de los real”.

“Como nosotros creemos en la libertad, las bandas se abren en algún momento: iremos hacia un tipo de cambio libre”.

Otras figuras del Gobierno que departieron en una jornada de suma importancia para el sector empresario fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera del Interior, Diego Santilli.

Ambos pusieron el foco en la agenda 2026 y no fueron esquivos a las interrogantes que despiertan las reformas laborales e impositivas.

Noticia en desarrollo...