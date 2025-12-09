El ministro de Economía, Luis Caputo, incentiva a los inversores del exterior a entrar en el Bonar 29, para aprovechar la brecha del 2,5% que hay entre el precio del MEP y del contado con liquidación. Como es Ley Argentina, deben hacer el canje inverso, como se denomina en la jerga el hecho de pasar de CCL a MEP, que tiene una diferencia del 2,5% a favor.

Por ende, al corte de la tasa, que puede estar en el 9%, se le debe agregar este diferencial que, en realidad, no sólo es para inversores externos, sino también para argentinos que tengan sus ahorros en el exterior.

Rulo del dólar

El Bonar 29 tendrá un cupón de 6,5% anual, que se pagará semestralmente, en mayo y noviembre. Como el precio de colocación se definirá en la licitación, la tasa efectiva de emisión se conocerá hoy.

El Mecon informó en las redes que el resultado de esta licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero, de lo que se deduce que no buscan más de u$s 1000 millones, según advierten en la consultora 1816.

Tasa de corte

Plantean que si el nuevo bono sale “en curva” debería rendir un poco más de 10%. O salir a un precio de alrededor de u$s 88,5.

Sin embargo, el Gobierno querrá mostrar una tasa de corte inferior al 9% para anclar expectativas de cara a lo que, se espera, sea una emisión de deuda en el exterior en algún momento de diciembre o enero.

Para lograr esa tasa menor al 9% será necesario algún inversor especial (¿entidad pública? ¿un actor internacional particular?), cambios normativos que incentiven a licitar a bancos, FCI, seguros, corporativos o individuos.