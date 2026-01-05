Si bien ya se promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, todas las cámaras bancarias giraron una nota al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para pedir que se modifiquen normas que colocan a las entidades como sujetos obligados a requerir datos antes de aceptar los fondos que el Gobierno busca bancarizar.

El único que no está dentro de ninguna cámara es el Banco Nación, que desde este lunes empezará a recibir los dólares no declarados, haciéndose eco de la intención del Gobierno de hacerlo operativo a toda costa. “Empleado del BNA que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”, exageró el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Nueva Ley

“Para depositar dólares bastará con acreditar la adhesión al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Esos fondos podrán utilizarse para gastar, ahorrar o invertir. Los inocentes dejaron de ser perseguidos como culpables”, agregó el jefe de Gabinete.

Distinto es el panorama en el resto de los bancos, que necesitan ver la letra chica de los controles de lavado, del régimen penal cambiario y del régimen de control de cambios.

Si bien la Ley comenzó a regir desde el mismo día de su publicación, sin regulación ajustada y vigente, ningún banco quiere quedar offside.

Regulaciones

“Todos estamos para apoyar y avanzar, pero primero necesitamos ver bien el tema regulatorio. Nuestros equipos técnicos están analizando la ley y estamos a la espera de las reglamentaciones de los distintos organismos, principalmente del BCRA”, exigen los banqueros.

“Deberían modificar normas del Central y la UIF sobre las entidades como sujetos obligados”, revela el CEO de una de las grandes entidades del sistema financiero argentino.

“No nos recibirán hasta que no salga la reglamentación”, anticipa, en relación a la carta enviada por Adeba, ABA, Abappra y ABE, que son la banca nacional, la extranjera, la pública y la especializada, respectivamente.

La carta

“La citada norma introduce modificaciones sustantivas al régimen de la Ley Penal Tributaria, particularmente en lo referido a la configuración del delito de evasión simple, el régimen de conducta exigible a los contribuyentes frente al fisco, así como a los supuestos de evasión agravada, con impacto directo en los procesos de cumplimiento y control del sistema financiero”.

“En este contexto, entendemos necesario se convoque a una mesa de trabajo interinstitucional conformada por el Banco Central, las entidades financieras que representamos, la UIF y ARCA, con el objetivo de alinear criterios interpretativos y definir lineamientos operativos claros y homogéneos desde la etapa inicial de implementación”, precisa la carta.

Implementación

Fue dirigida al gerente principal de Cumplimiento ante la UIF en el BCRA, Nathan Kogan, quien venía de ser Head de Compliance de Ualá, y antes subdirector operativo de la división de análisis de la UIF.

En el 5° piso del Palacio de Hacienda se entusiasman con que sea un éxito y que la Ley de Inocencia Fiscal pueda llegar a aportar u$s 50.000 millones en los dos años que quedan de gestión de Javier Milei.

Banco Nación

No fue casualidad que el ministro de Economía, Luis Caputo, recomendara a los ahorristas ir directamente al Banco Nación si encuentran obstáculos en otras entidades.

“Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. En el Banco Nación se va a cumplir estrictamente con la ley”, escribió, y aclaró que la única condición será demostrar la adhesión al régimen simplificado.

Caputo sostuvo además que los dólares depositados podrán utilizarse de inmediato o mantenerse en el sistema financiero con acceso a rendimientos, bajo estándares similares a los de otros países.