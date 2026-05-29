Una sola noche de hospitalización en Estados Unidos puede costar entre u$s 2,000 y 20,000, mientras que una cirugía por fractura puede alcanzar los u$s 35,000, de acuerdo con Bupa México, firma especializada en seguros de salud, que alertó sobre los riesgos financieros para quienes viajen a eventos internacionales como el Mundial sin una cobertura médica adecuada.

“No todos los seguros funcionan igual fuera de México y confundir un seguro de viaje con un seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional puede significar la diferencia entre una emergencia atendida y una deuda impagable”, señaló la empresa.

La firma explicó que, ante el aumento de mexicanos que viajan al extranjero, también crece la necesidad de contar con protección médica internacional. Tan solo en febrero de 2026, 6 millones 577 mil 330 mexicanos salieron del país.

Emergencias médicas pueden disparar los gastos

Bupa México detalló que entre los accidentes más comunes de los viajeros se encuentran fracturas derivadas de caídas o accidentes de tráfico, además de urgencias abdominales, infecciones e intoxicaciones.

“Una fractura que requiera cirugía en Estados Unidos puede generar una factura de entre u$s 10,000 y 35,000 , sin considerar los días de hospitalización que promedian entre u$s 2,000 y 20,000 por noche”, indicó.

Asimismo, la empresa advirtió que el sistema de salud estadounidense no ofrece cobertura universal para turistas o visitantes extranjeros, por lo que cualquier atención médica se cobra a tarifas privadas.

“El impacto económico de una emergencia médica en el extranjero puede derivar en deudas de decenas o incluso cientos de miles de dólares”, sostuvo.

Seguro internacional ofrece cobertura anual

Bupa México explicó que un seguro de viaje tradicional suele cubrir únicamente emergencias durante un periodo específico, además de eventualidades como pérdida de equipaje o cancelación de vuelos.

“Es una solución puntual: útil para un viaje ocasional, pero limitada para quienes viajan con frecuencia o requieren atención médica integral”, afirmó.

En contraste, la firma señaló que un seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional brinda protección anual dentro y fuera de México, así como acceso a hospitales y especialistas internacionales.

“Ante un diagnóstico grave como cáncer, enfermedades cardiacas, cirugías especializadas u otras condiciones que requieren tratamientos prolongados y de alta complejidad, el asegurado puede acceder a atención especializada de primer nivel tanto en México como en el extranjero”, destacó.

Finalmente, la aseguradora sostuvo que planear un viaje no solo implica reservar vuelos y hospedaje, sino también evaluar la cobertura médica adecuada antes de salir del país.