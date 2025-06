Qué hacer si hice una transferencia a una cuenta equivocada y cómo reclamar para que me devuelvan todo el dinero

Realizar una transferencia bancaria errónea es una situación más común de lo que se cree y, en muchos casos, puede transformarse en un verdadero dolor de cabeza.

Ya sea por equivocarse en el monto o ingresar mal los datos del destinatario, muchas personas creen que no hay forma de revertir la operación. Si bien es cierto que este tipo de transacciones no suelen poder anularse automáticamente, existen dos métodos para intentar recuperar el dinero.

¿Qué hacer si te equivocaste en una transferencia?

La primera medida ante una transferencia equivocada es contactar de inmediato al banco emisor. Es fundamental actuar con rapidez y comunicar el error al área de operaciones.

Desde allí, la entidad puede iniciar un procedimiento interno para intentar revertir la operación o contactar al banco receptor. Este proceso no garantiza el éxito, pero es el paso inicial más recomendable.

La segunda opción es apelar directamente al destinatario que recibió el dinero por error. En estos casos, es posible contactarlo y solicitarle la devolución.

No obstante, esta vía presenta un límite legal importante: la persona no está obligada por ley a devolver el monto recibido si no existió dolo o mala fe.

Según explicó la contadora Cintia Godoy, del Estudio Furlone, la buena voluntad del receptor será clave, pero no hay garantías jurídicas que aseguren una resolución favorable.

¿Cómo evitar errores al hacer transferencias bancarias?

Prevenir este tipo de inconvenientes es posible si se toman algunas precauciones antes de confirmar una transferencia. Estas son las principales recomendaciones:

Verificar los datos del destinatario: CBU, alias, número de cuenta, nombre del titular, DNI y banco de destino deben ser chequeados con atención.

Revisar el monto a transferir: antes de confirmar, asegurate de que la cifra ingresada sea la correcta.

