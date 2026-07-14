Atencion a la compra de vaqueros de mezclilla.

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, dio a conocer los resultados de un estudio sobre 30 modelos de pantalones de mezclilla para caballero y advirtió que algunos presentan cambios de tamaño o deformaciones después del lavado. El Gobierno recomendó evitar compras sin revisar previamente las características de cada prenda y su talla real.

De acuerdo con el informe de la Profeco, “la institución recomienda a la población consumidora revisar que los pantalones de mezclilla no tengan imprecisiones en su confección, así como cerciorarse de que la talla elegida tenga el ajuste esperado”, ya que el análisis encontró modelos que se encogen, se tuercen o son más grandes de lo indicado en la etiqueta.

Pantalones de mezclilla a base de mezcla de fibras. Profeco

¿Qué encontró Profeco en los pantalones de mezclilla?

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó 30 modelos de pantalones para caballero: 13 confeccionados con 100% algodón y 17 elaborados con mezclas de fibras elásticas. Entre las pruebas realizadas se revisó el etiquetado, la calidad de los acabados, el contenido de fibras, la resistencia al uso, la pérdida de color y el comportamiento de las prendas tras el lavado.

En los modelos de 100% algodón, todos cumplieron con la información comercial y obtuvieron una calificación de Excelente en acabados. Sin embargo, Profeco detectó que nueve pantalones de las marcas Big John, Furor, Oggi, Silver Plate y Yale eran más grandes de lo que indicaba la talla en la etiqueta. Además, el modelo de Silver Plate fue el único que alcanzó la calificación de Excelente en durabilidad.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó 30 modelos de pantalones para caballero. Profeco

En los pantalones con mezcla de fibras, los modelos Levi’s 510 y Oggi Croster Holland suavizado y Ragnar RPV suavizado fueron los más resistentes. No obstante, algunos presentaron inconvenientes después del lavado: los modelos Lee 45013172959 y Oggi Vaxter rebel suavizado se encogieron ligeramente, mientras que prendas de Big John, Furor, Mossimo, Oggi y Silver Plate mostraron torsión en las piernas.

Recomendaciones antes de comprar unos jeans

Profeco señaló que estos resultados no significan que los pantalones deban retirarse del mercado, pero sí representan información útil para que los consumidores elijan la opción que mejor se adapte a sus necesidades y eviten sorpresas después de los primeros lavados.

Entre las recomendaciones de la dependencia destacan:

Revisar que la confección no presente defectos visibles.

Verificar que la talla corresponda realmente al ajuste esperado.

Comparar precios entre marcas, modelos y establecimientos.

Leer las instrucciones de lavado y cuidado de la prenda.

Dar mantenimiento adecuado a los pantalones para prolongar su vida útil.

Considerar que algunas prendas pueden encogerse o deformarse tras el lavado.

Representación creada con IA

La Profeco recordó que un consumo responsable también implica cuidar correctamente la ropa para extender su duración y reducir el impacto ambiental. Además, invitó a consultar los resultados completos del estudio en la Revista del Consumidor antes de tomar una decisión de compra.