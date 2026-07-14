Oficial | El Gobierno aprueba 904 millones de euros para reforzar la atención a personas dependientes (Fuente: EFE)

El Gobierno de España aprobó una transferencia de más de 904 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Según información provista por EFE, la medida fue aprobada este martes por el Consejo de Ministros, según la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y supone la mayor partida de la historia destinada a este nivel de protección por segundo año consecutivo.

Según los cálculos del Ejecutivo, la cifra podría alcanzar los 970 millones de euros después de contabilizar los recursos correspondientes a Euskadi y Navarra mediante el cupo vasco y la aportación navarra.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró tras la reunión del Consejo de Ministros que este martes será recordado como “el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados”.

¿A qué se destinarán los 904 millones de euros para dependencia?

La nueva partida tiene como objetivo complementar la financiación de los servicios destinados a las personas en situación de dependencia que gestiona cada comunidad autónoma.

Los recursos podrán utilizarse para reducir las listas de espera, mejorar la calidad de la atención y reforzar las condiciones laborales y el empleo en el sector de los cuidados.

El denominado nivel acordado de financiación fue eliminado en 2012 y no volvió a recuperarse hasta 2021, cuando contó con una dotación de 306,9 millones de euros.

Desde entonces, la aportación creció progresivamente hasta alcanzar los 970 millones de euros previstos para este año, una vez incorporados los recursos correspondientes a Euskadi y Navarra.

Oficial | El Gobierno aprueba 904 millones de euros para reforzar la atención a personas dependientes (Fuente: EFE) EFE

La medida se suma a la ampliación de la inversión estatal en el nivel mínimo, aprobada mediante el real decreto ley que duplica las cantidades que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido.

Según los datos del Gobierno, este aumento implicará que las autonomías reciban de media un 98,7% más de recursos destinados a la dependencia únicamente en lo referente al nivel mínimo.

El Gobierno asumirá el 50% de la financiación de la dependencia

El Ejecutivo se comprometió a asumir el 50% de la financiación global del sistema de dependencia. Para cumplir este objetivo, la aportación estatal alcanzará los 5.513 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones en 2027.

Si se suman los incrementos correspondientes al nivel mínimo y al nivel acordado, el Estado aportará 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027.

El objetivo es que las comunidades autónomas cuenten con más recursos para aplicar los derechos y prestaciones contemplados en las reformas de las leyes de dependencia y discapacidad.

Los proyectos de ley llegan este martes al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva en un pleno extraordinario, después de superar el trámite de la Comisión de Derechos Sociales con el rechazo del Partido Popular y Vox.

Bustinduy pidió a todos los grupos parlamentarios que apoyen la reforma y consideró que rechazarla supondría “un extraordinario error político”.

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Según el ministro, el Partido Popular había cuestionado que los nuevos derechos reconocidos por la reforma pudieran aplicarse sin financiación adicional. Sin embargo, aseguró que las nuevas transferencias eliminan ese argumento y permiten garantizar los recursos necesarios para sostener las prestaciones.