La tasa de caución en pesos se está tornando en la tendencia del verano financiero: ayer se operó entre 29% y 190% anual con el promedio ponderado por volumen que se ubicó en 41,4% anual.

Esta elevada volatilidad diaria provoca efectos colaterales que van desde la cotización de las Lecap y Boncap hasta las colocaciones de los ahorristas en los tradicionales plazo fijo.

¿Cómo funcionan las cauciones bursátiles? Es un mecanismo para financiarse (tomador del crédito) o, del otro lado del mostrador, colocarse a tasa en pesos garantizadas por BYMA. El “tomador” deposita valores negociables en garantía y recibe fondos del colocador. En la fecha de vencimiento, el “tomador” paga al colocador el monto recibido más los intereses pactados, y recupera la garantía depositada.

Con los actuales niveles de tasa, el tradicional inversor en pesos tiene una alternativa atractiva, usualmente a un día de plazo. Las operaciones se realizan a través de una ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) que reciben y giran fondos a través de transferencias bancarias o de billeteras virtuales.

El mercado de pesos se vio alterado por el pago de los vencimientos de deuda en dólares del viernes pasado, dado que el Tesoro retiró pesos depositados en bancos de la plaza para comprar dólares al BCRA.

Se percibe que la preocupación del equipo económico pasa más por la estabilidad de precios, seguir bajando la inflación, más que el impacto de las tasas en la actividad económica. De todas maneras, la caución se operó en promedio (ponderado por volumen) en 41,4%, valor que sirve más como referencia que el máximo alcanzado en el día o el cierre.

El esquema monetario planteado no termina de agradar a los operadores. Observan que hay un piso que impone el BCRA a las tasas (la operatoria en “simultáneas” al 20% anual) pero que no hay un techo.

Hoy será clave el dato de la inflación de diciembre que da a conocer el INDEC a las 16.00. Seguramente se ubicará en torno al 2,5% anual, con el antecedente de CABA que mostró suba de 2,7%. En la medida en que la inflación se mantenga con el correr de los meses por encima del 2%, más esperable será que las tasas en pesos se mantengan en altos niveles.

Pero el otro factor clave para avizorar la tendencia futuras de las tasas surgirá mañana con la primer licitación del Tesoro del 2026. Ayer, la secretaría de Finanzas a cargo de Alejandro Lew dio a conocer el menú de papeles a ofrecer que van desde Lecap con vencimiento en febrero, mayo y noviembre, junto con un Boncap a junio del 2027. Entre los instrumentos a licitar en pesos a tasa variable Lew sumó la reapertura de la Letra a agosto con ajuste TAMAR, Letras que ajustan por CER a mayo y noviembre y Bonos también con ajuste CER a junio del 2027 y 2028. En el menú hay Letras con ajuste dólar a febrero y marzo.

Con los plazo fijo ofreciendo tasas de 30% anual, las cauciones ganan poder de seducción en el cortísimo plazo.