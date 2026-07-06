La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.38 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 6 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.55% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.5 pesos y un mínimo de 17.46 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.62% y en el último año acumula un descenso de -7.26%, lo que muestra una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró volatilidad con alternancias frecuentes; prevalecieron las alzas (6) sobre las bajas (4), con dos rachas de avances a mitad y al final del periodo, aunque cerró con caída, lo que sugiere un sesgo alcista moderado.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 7.55%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior al de días anteriores, lo que sugiere un crecimiento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza en la moneda puede estar influenciada por factores económicos que han fortalecido su demanda en el mercado.

La estabilidad de esta tendencia dependerá de las intervenciones del mercado y de las condiciones económicas globales que puedan afectar la valoración del Dólar en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.