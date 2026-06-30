Cocos completó este martes la adquisición del 100% de Banco Voii. Con el traspaso de acciones formalizado, el grupo financiero fundado por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar suma una licencia bancaria que le permitirá integrar, de manera gradual, nuevos productos y servicios financieros en una única plataforma para individuos y empresas.

Para liderar esta nueva etapa, designó a Martín Diez como Gerente General (CEO) del banco. El nuevo directivo cuenta con más de veinte años de trayectoria en el sistema financiero.

Fue CFO de Banco Hipotecario durante más de seis años, donde tuvo a su cargo las áreas de Finanzas, Mercado de Capitales, ALM y Datos e Inteligencia Artificial. También fue director del MAE y trabajó once años en Deutsche Bank, donde conoció a Mindlin.

“Desde Cocos vamos a construir el mejor banco de Argentina dentro de un ecosistema financiero integral. Mi rol va a ser liderar esta integración con la solidez que requiere la actividad bancaria, sumando todo lo aprendido en más de dos décadas trabajando y transformando entidades financieras”, describió Martín Diez, cuya designación es ad referéndum de la aprobación del BCRA.

Cocos tiene más de 2 millones de usuarios, más de 2300 empresas clientes y administra activos por u$s 2000 millones. En 2025, tuvo u$s 49,7 millones de ingresos y u$s 25 millones de EBITDA ajustado, con una facturación anualizada superior a los u$s 70 millones.

“La adquisición del Banco y la llegada de Martín marcan un paso muy importante para Cocos. Su experiencia en el sistema financiero y su capacidad para liderar procesos de transformación hacen que sea la persona indicada para esta nueva etapa. La licencia bancaria nos permite seguir construyendo la plataforma financiera que imaginamos desde el primer día”, aseguró Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

La relación de Mindlin y Diez comenzó hace 15 años, cuando el cofundador de Cocos hizo una pasantía en Deutsche Bank y el actual CEO de Voii fue su jefe.

La adquisición del banco habilita a Cocos a ofrecer nuevos productos, como cuenta sueldo, dólar oficial, plazo fijos, y créditos.

“Los nuevos productos se incorporarán de forma gradual y siempre será el usuario quien decida si quiere utilizarlos. Nada cambia sin que el cliente lo elija”, detalló Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos.