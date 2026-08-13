Durante 2025, el SPEI procesó más de 7,300 millones de transferencias, por un monto cercano a 600 billones de pesos.

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) se encamina a superar a las tarjetas de crédito y débito como el medio de pago digital más utilizado en México, de acuerdo con una proyección del Banco de México (Banxico), que anticipa que el sistema cerrará 2026 con un mayor volumen de operaciones.

A casi 22 años de su creación, el SPEI se encuentra ante un cambio en la forma en que personas y empresas mueven su dinero. Para STP , uno de los principales participantes directos del sistema, el avance responde a la combinación de una infraestructura de pagos instantáneos, mayor adopción y cambios regulatorios.

“Que SPEI pueda superar a las tarjetas no es una sorpresa, es el resultado de casi 22 años construyendo un riel de pagos instantáneo, seguro y prácticamente sin costo”, señaló Jaime Márquez Poo, director ejecutivo de Nuevos Negocios en STP.

Las transferencias ganan terreno

Durante 2025, el SPEI procesó más de 7,300 millones de transferencias, por un monto cercano a MXN$600 billones, equivalente a 16.8 veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La adopción también se refleja en el número de usuarios. Se estima que 73.5 millones de adultos utilizan SPEI, mientras que la penetración de las tarjetas de débito alcanzó 62% de la población en 2024. Sin embargo, alrededor de un tercio de quienes tienen una tarjeta de débito no la utiliza para realizar pagos.

Entre las empresas formales, 78% ya acepta transferencias electrónicas como medio de pago, una proporción que supera la adopción de terminales punto de venta.

Aunque el efectivo continúa como el principal medio para las compras cotidianas 85% de las personas lo utiliza en compras de MXN$ 500 o menos, las transferencias se han convertido en uno de los principales canales electrónicos para mover dinero.

Banxico prepara el siguiente paso

El avance del SPEI ocurre mientras Banxico impulsa cambios para facilitar su uso desde dispositivos móviles. El banco central anunció una reforma para que las transferencias sean más sencillas y rápidas desde las aplicaciones bancarias, además de establecer guías técnicas para homologar estos procesos entre instituciones financieras.

También avanza la integración entre SPEI, CoDi y DiMo, con el objetivo de simplificar los pagos electrónicos y facilitar su uso en comercios.

De acuerdo con ACI Worldwide, los sistemas de pagos inmediatos representan actualmente 8.3% de los pagos realizados en México, proporción que podría aumentar a 12.9% para 2028 conforme avance la adopción de herramientas como DiMo y CoDi.

Para las empresas, el cambio implica adaptar sus esquemas de cobro y pago.

“Quien no tenga integrado SPEI en su experiencia de cobro y pago, va a quedar un paso atrás frente a un consumidor que cada vez transacciona más de esta manera”, afirmó Márquez Poo.

El SPEI cumplirá 22 años de operación el próximo 13 de agosto. En ese periodo, pasó de ser una infraestructura para transferencias interbancarias que podían tardar días a operar las 24 horas, los 365 días del año, y convertirse en una pieza central del ecosistema de pagos digitales en México.

Su expansión también ha acompañado el crecimiento de sectores como fintech, comercio electrónico, proptech, gaming y educación, al facilitar pagos inmediatos e interoperables entre instituciones financieras.