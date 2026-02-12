El mercado financiero argentino comenzó 2026 con señales positivas. Durante enero, el Banco Central reforzó las reservas, el peso se apreció frente al dólar, los bonos en moneda extranjera profundizaron su recuperación y el riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos básicos. Sin embargo, detrás de este escenario más favorable en dólares, el mercado local evidenció mayores tensiones en pesos y un encarecimiento del financiamiento. Así lo reflejó el último informe del Club de Finanzas del Instituto de Economía (Ineco) de UADE, que destacó una mejora general de las condiciones financieras, aunque advirtió sobre los crecientes desafíos para coordinar la política monetaria y cambiaria. Desde que empezó el años, el Banco Central de la República Argentina adquirió sumó más de u$s 1.900 millones, acumuló 28 jornadas positivas y atesora en total unos u$s 46.240 millones. El repunte de divisas fue impulsado por un mayor ingreso del agro, suba del oro, colocaciones de deuda privada y un contexto internacional favorable para los mercados emergentes. En ese marco, el peso se apreció cerca de 2% frente al dólar, explicado por una liquidación del sector agroexportador superior a los u$s 100 millones diarios —muy por encima de los registros de meses previos— y por emisiones corporativas que aportaron cerca de u$s 1.300 millones adicionales. A nivel global, un dólar más débil y flujos positivos hacia economías emergentes terminaron de reforzar la oferta de divisas. El informe también remarcó que la recalibración de las bandas cambiarias permitió acumular reservas y otorgó mayor margen de maniobra al Central. Del lado del mercado local, el foco estuvo puesto en el aumento del costo del dinero. Durante enero, la tasa de caución —uno de los principales indicadores de liquidez— promedió cerca del 37% TNA, por encima de los niveles de cierre de 2025. Según el análisis, la tasa fue la principal variable de ajuste dentro de un “trilema” que enfrenta el Gobierno: sostener el tipo de cambio, acumular reservas y mantener tasas bajas. Este movimiento también estuvo vinculado al inicio del nuevo esquema cambiario y a la estrategia del Tesoro de continuar vendedor en instrumentos dólar linked, lo que impactó en la disponibilidad de pesos del sistema. En las licitaciones, el Tesoro logró un rollover cercano al 98%, aunque debió convalidar premios elevados en la curva corta, en un escenario de liquidez más ajustada y expectativas cambiantes sobre la política monetaria. Este jueves 12 de febrero, el dólar cotiza a $ 1370 para la compra y a $ 1420 para la venta, un valor que no había registrado desde el período entre octubre y diciembre 2025, tras las elecciones. La combinación entre mayor acumulación de reservas del Banco Central, ingreso de divisas del agro, colocaciones de deuda corporativa y disciplina fiscal explica el fortalecimiento del peso y la mejora del frente cambiario. En tanto, en diálogo con El Cronista, Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, explicó que la baja del dólar responde a una combinación de factores: “El Banco Central ha acumulado más de u$s 1.600 millones en reservas netas este año” gracias al robustecimiento de “la oferta de divisas, la estricta disciplina fiscal, con superávit primario y déficit cero acompañando a la demanda de pesos vía tasas de interés positivas”. A su vez, aseguró que la bajada del dólar tiene que ver con la “liquidación de dólares por emisiones de deuda corporativa, la cual inyecta divisas adicionales”.