¿Cuánto dinero hay que tener en el banco para dejar de trabajar y vivir de los intereses? No hay una única respuesta, porque todo depende de dónde se invierta. El plazo fijo no es la opción más rentable para ese objetivo, pero sí una de las más habituales entre los ahorristas, y por eso sirve como punto de partida para hacer la cuenta.

Para ponerle números a ese objetivo, el cálculo toma como referencia la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el indicador oficial que mide el sueldo promedio de los trabajadores registrados con empleo estable. En julio de 2026, último valor disponible, fue de $ 1.946.028,12 brutos, lo que equivale a unos $ 1.615.203 de bolsillo después de los aportes.

Con las tasas que pagaron los bancos en agosto, según el Banco Central (BCRA), hacen falta unos $ 88,2 millones en un plazo fijo tradicional para cobrar esa suma cada 30 días. Pero esa cifra tiene letra chica: si se retiran todos los intereses, la inflación achica el valor real del dinero mes a mes .

Para vivir de intereses sin perder poder de compra, el monto necesario supera los $ 1.200 millones. Y con un plazo fijo UVA, que ajusta por inflación, la cuenta se dispara todavía más.

¿Cuánto dinero hace falta para vivir de intereses con un plazo fijo tradicional?

El plazo fijo tradicional paga una tasa fija que se conoce desde el primer día. En agosto de 2026, los bancos pagaron en promedio una tasa nominal anual (TNA) de 22,27% por depósitos de 30 a 44 días de $ 1 millón o más, según el BCRA.

A esa tasa, cada $ 1 millón depositado a 30 días genera unos $ 18.304 de intereses. Para reunir $ 1.615.203 por mes, el capital necesario es de $ 88.242.661.

¿Qué pasa con la inflación?

Un plazo fijo a 30 días con esa tasa rinde 1,83%. En agosto, la inflación fue de 1,7%, según el INDEC. Es decir, el depósito le ganó a los precios por apenas 0,13 puntos .

Si se retiran todos los intereses, el capital sigue siendo de $ 88,2 millones, pero cada mes compra menos. Con una inflación de 1,7% mensual sostenida, los $ 1.615.203 que se cobran alcanzarían en un año para comprar alrededor de un 18% menos.

Para evitarlo, hay que reinvertir cada mes la parte de los intereses que compensa la inflación y gastar solo el excedente, que es apenas el 0,13% del capital. Para que ese excedente llegue a $ 1.615.203, hacen falta unos $ 1.238 millones, 14 veces más que en el primer cálculo.

¿Cuánto dinero habría que tener en el banco para dejar de trabajar y vivir de los intereses?

¿Cuánto dinero hace falta para vivir de intereses con un plazo fijo UVA?

El plazo fijo UVA ajusta el capital según la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que sigue la evolución de la inflación a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Además del ajuste, paga una tasa fija adicional.

Ese ajuste no es una ganancia, sino una compensación por la suba de precios: si se gasta, el capital pierde poder de compra. Por eso, la única ganancia real del plazo fijo UVA es la tasa adicional.

En agosto de 2026, esa tasa fue de 0,18% anual en promedio para depósitos de $ 1 millón o más, según el BCRA. Para que genere $ 1.615.203 por mes, hace falta un capital de unos $ 10.768 millones.

En agosto, entonces, el plazo fijo tradicional ofreció un margen sobre la inflación mayor que la tasa adicional del UVA. La ventaja del UVA es otra: protege al ahorrista si la inflación vuelve a acelerarse, algo que el tradicional no garantiza.

¿Cómo se hizo el cálculo?

Las tasas cambian todo el tiempo: en el tramo de $ 1 millón o más, la TNA promedio a 30 días pasó de 30,43% en enero de 2026 a 22,27% en agosto. Además, son promedios del sistema y cada banco fija la suya, por lo que conviene comparar antes de invertir.