El plazo fijo es una de las principales herramientas para que los ahorristas puedan sacarle el máximo provecho su dinero. En este contexto, los principales bancos del país publicaron sus tasas de interés para los depósitos de renta fija.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés para el plazo fijo

La página oficial del Banco Central publicó la tabla comparativa de tasas de interés de las entidades financieras del país:

Crédito Regional: 29,5% para clientes y 29% para no clientes.

Banco VOII: 28,5%

Banco Meridian: 28,5%

Bibank: 27%

Banco Hipotecario: 24% para clientes y 27% para no clientes

Banco de Tierra del Fuego: 27% para clientes y 23% para no clientes

Banco CMF: 27%

Banco del Sol: 27%

Banco Bica: 27%

Banco de Comercio: 27%

Banco del Chubut: 26,5%

Banco Julio: 26,5%

Banco de Corrientes: 26,5%

Banco Dino: 26%

Banco REBA: 26%

Banco Mariva: 26%

Banco de la Provincia de Córdoba: 25%

Banco Nación: 24,5%

ICBC: 24%

Banco Macro: 23%

Banco Masventas: 23%

Banco Credicoop: 23%

Banco Provincia: 23%

Banco Formosa: 23%

Banco Comafi: 22%

Banco Ciudad: 22%

BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Cuánto gano si invierto $ 1 millón en un plazo fijo

La tasa más alta del mercado es de 29,5% en Crédito Regional. Si se invierte $ 1 millón a 30 días, al término del plazo se tendrá un total de $ 1.024.247, lo que significa una ganancia neta de $ 24.247.