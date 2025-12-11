En esta noticia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios.

En este contexto, los que buscan proteger el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que ofrece cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 11 de diciembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  1,875 %  $ 9.375 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,75 % $ 8.750 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  1,9166667 %  $ 9.583,3 
BBVA  1,75 %  $ 8.750
Banco Macro  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Credicoop  1,9166667 %  $ 9.583,3 
ICBC  2 %   $ 10.000 
Banco Ciudad  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Bica  2,1666666 %   $ 10.833,3 
Banco CMF  2,25 %  $ 11.250 
Banco Comafi  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco de Corrientes  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco de Chubut  2,2083333 % $ 11.041,7 
Banco del Sol  2 %  $ 10.000 
Banco Dino  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Hipotecario  2 %  $ 10.000 
Banco Julio  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Masventas  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Meridian  2,375 %  $ 11.875 
Banco de Tierra del Fuego  2,25 %  $ 11.250 
Banco Voii  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Bibank  2,25 %  $ 11.250 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,375 %  $ 11.875 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  22,5 %  24,971637 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  21 % 23,143932 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  23 %  25,586376 % 
BBVA  21 %  23,143932 %
Banco Macro  23 %  25,586376 % 
Banco Credicoop  23 %  25,586376 % 
ICBC  24 %  26,82418 % 
Banco Ciudad  22 %  24,359658 % 
Banco Bica  29,333398 %  29,333398 % 
Banco CMF  27 %  30,605 % 
Banco Comafi  22 %  24,359658 % 
Banco de Corrientes  25 %  28,073156 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  25 %  28,073156 % 
Banco de Chubut  26,5 % 29,967773 % 
Banco del Sol  24 %  26,82418 % 
Banco Dino  22 %  24,359658 % 
Banco Hipotecario  24 %  26,82418 % 
Banco Julio  26,5 %  29,967773 % 
Banco Masventas  23 %  25,586376 % 
Banco Meridian  28,5 %  32,5339 % 
Banco de Tierra del Fuego  27 %  30,605 % 
Banco Voii  28 %  31,88805 % 
Bibank  27 %  30,605 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  28,5 %  32,5339 % 

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la opción de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  2. Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  3. Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  4. Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  5. Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  6. Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.