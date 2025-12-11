El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios.

En este contexto, los que buscan proteger el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que ofrece cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 11 de diciembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 1,875 % $ 9.375 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,75 % $ 8.750 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,9166667 % $ 9.583,3 BBVA 1,75 % $ 8.750 Banco Macro 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 2 % $ 10.000 Banco Ciudad 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Bica 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco CMF 2,25 % $ 11.250 Banco Comafi 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de Corrientes 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de Chubut 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco del Sol 2 % $ 10.000 Banco Dino 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Hipotecario 2 % $ 10.000 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Meridian 2,375 % $ 11.875 Banco de Tierra del Fuego 2,25 % $ 11.250 Banco Voii 2,3333333 % $ 11.666,7 Bibank 2,25 % $ 11.250 Crédito Regional Compañía Financiera 2,375 % $ 11.875

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 22,5 % 24,971637 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 21 % 23,143932 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 23 % 25,586376 % BBVA 21 % 23,143932 % Banco Macro 23 % 25,586376 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 24 % 26,82418 % Banco Ciudad 22 % 24,359658 % Banco Bica 29,333398 % 29,333398 % Banco CMF 27 % 30,605 % Banco Comafi 22 % 24,359658 % Banco de Corrientes 25 % 28,073156 % Banco de la Provincia de Córdoba 25 % 28,073156 % Banco de Chubut 26,5 % 29,967773 % Banco del Sol 24 % 26,82418 % Banco Dino 22 % 24,359658 % Banco Hipotecario 24 % 26,82418 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 23 % 25,586376 % Banco Meridian 28,5 % 32,5339 % Banco de Tierra del Fuego 27 % 30,605 % Banco Voii 28 % 31,88805 % Bibank 27 % 30,605 % Crédito Regional Compañía Financiera 28,5 % 32,5339 %

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la opción de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: