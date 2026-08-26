Pese al clima de cautela que impone la cercanía de un nuevo año electoral en los mercados, una consultora financiera igualmente propone apostar por los activos argentinos.

Se trata de Delphos Investment, que analizó en un informe reciente los factores que pesan sobre el mercado argentino, “el cual sigue condicionado por la lentitud en la reactivación de los sectores cíclicos y por indicadores de confianza mixtos”, detalló.

En este sentido, remarcó que los indicadores de confianza mostraron señales mixtas durante agosto. Por un lado, cayó el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que mide la Universidad Torcuato Di Tella, mientras que, por el otro, mejoró el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la misma entidad, el favorito del mercado para testear el humor social.

Así, según la consultora, “aunque lo peor parecería haber quedado atrás, la proximidad de un nuevo año electoral reinstala la duda sobre la continuidad del plan económico y el mercado castiga el paso de un tiempo valioso”.

Si bien Delphos admite que el riesgo político volvió a instalarse en el centro de la escena, el informe aclara que lo peor parecería haber quedado atrás .

“Las valuaciones, sin embargo, ya parecen descontar el escenario negativo: los múltiplos actuales descuentan un escenario bastante peor que el que muestran los balances”, asegura la firma sobre las acciones del Merval.

Con esa lectura, la consultora recomienda a los inversores sumar posiciones en renta variable local . “Vemos conveniente aumentar exposición al equity argentino”, afirma el reporte.

Los bancos, en el centro de la escena esta semana

La agenda bursátil también está marcada por la temporada de balances bancarios. Con resultados de los dos bancos líderes -Galicia y BBVA- esta semana.

Las expectativas para ambas entidades son favorables, según el informe. Mejoraron luego de conocerse que la morosidad a nivel sistema empezó a ceder, una tendencia que el mercado sigue de cerca.

El optimismo se apoya también en los resultados ya conocidos de otras entidades. El reporte destaca que “los balances de Banco Macro y Supervielle mostraron grandes mejoras”.

Una advertencia sobre el riesgo electoral

La recomendación de Delphos de sumar exposición al Merval llega en un contexto de fuertes advertencias sobre los comicios que se aproximan.

En una columna publicada en El Cronista, el economista Germán Fermo planteó una mirada de cautela.

Fermo sostuvo que “los próximos 14 meses probablemente sean brutales para los activos argentinos”, más allá de la gestión económica del Gobierno. Según explicó, el riesgo pasa por el resultado de las elecciones de 2027.

El economista describió una persistente caída relativa del Merval frente a otros mercados emergentes durante 2026. Señaló que, incluso cuando “Brasil sube con fuerza” y “el dólar se debilita”, Argentina “no consigue acompañar” esa tendencia positiva.

Para Fermo, esa divergencia anticipa una prima de riesgo que los mercados ya comenzaron a incorporar antes de la elección. Afirmó que “los mercados descuentan información antes de que los acontecimientos se materialicen”.