PASO 2021: por evitar 90 días de riesgo electoral, caen los plazos fijos atados a la inflación

Se revirtió la tendencia. Ahora, mientras los depósitos atados a la inflación eran los que más venían creciendo en el año, no sólo desaceleraron su ritmo sino que con vistas a las PASO 2021, cayeron: pasaron de $ 184.000 millones el 30 de julio a $ 177.000 millones el 31 de agosto, última cifra publicada por el Banco Central.

Estos $ 7000 millones de caída representan una merma del 4%, y se explica por el riesgo electoral, ya que los plazos fijos UVA deben estar por al menos 90 días.

Por lo tanto, quien lo hace hoy inmoviliza sus fondos hasta el 6 de diciembre, con la contingencia de lo que pueda pasar con el dólar post PASO 2021 y también las elecciones generales legislativas del 14 de noviembre, ya que a partir del 15N habrá muchos aumentos postergados.

Tradicionales, pum para arriba



A contramano de este descenso, los depósitos tradicionales, que venían cayendo a lo largo del año, retomaron su senda alcista, al subir de $ 2,931 billones a $ 3,075 billones entre el 30 de julio y el 31 de agosto, lo que representa un upside del 5%.

Hay que destacar que la mayoría de los plazos fijos son tradicionales, y que los UVA apenas representan casi el 6% , que de todos modos vinieron subiendo en el market share, ya que el año pasado no llegaban al 4% del total.

Rodrigo Terre, gerente de Mercado de Capitales en First Capital Markets, advierte que, por un lado, son los propios bancos los que desincentivan estos depósitos, ya que mucho CER no toman, pues prefieren que los ahorristas se vuelquen hacia los tradicionales. "Por otra parte, con las elecciones de por medio, los inversores optan por acortar los plazos, por lo que no les convence mucho estar inmovilizados por 90 días".

Si bien se puede elegir la opción precancelable en los UVA , de modo de tener la disponibilidad a los 30 días, en caso de que se desee, ahí la tasa baja al 30,5%, por lo cual es mucho más conveniente hacer uno tradicional, que rinde el 37%.

Desacelera la inflación

"Antes que nada hay que mencionar que los plazos fijos con ajuste UVA es un mercado muy inferior al de los plazos fijos tradicionales. Y en un momento en el que la tasa de inflación empieza a desacelerar y ubicarse por debajo del 3% para los próximos cuatro meses (según el último REM del BCRA), algunos inversores querrán atarse a la tasa fija en lugar de la tasa variable, al menos hasta diciembre", señala Gustavo Neffa, de Research for Traders.

Realizando una comparación de rendimientos entre las tasas de interés o rendimientos comparados entre el CER (inflación), el tipo de cambio nominal oficial y la tasa Badlar para este año, Neffa observa una d esaceleración de la inflación IPC oficial, una estabilización en torno al 1% mensual del ritmo de devaluación del dólar oficial y un rendimiento de la Badlar en torno a 2,8%.

Sin embargo, el analista Christian Buteler prevé una aceleración de la inflación en septiembre teniendo en cuenta los aumentos que ya se conocen, por lo cual él seguiría optando por los UVA.