Petro enfrenta nueva presión judicial por campaña presidencial: investigadores piden llamarlo a indagatoria por presuntas irregularidades.

La investigación se concentra en presuntos gastos no reportados, posibles aportes de fuentes prohibidas y eventuales inconsistencias en los reportes financieros de la campaña.

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La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro sea llamado a indagatoria tomó fuerza luego de que dos representantes investigadores de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes presentaran un salvamento de voto en el que solicitan continuar con las pesquisas sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022. La decisión se produjo tras la conclusión de la etapa preliminar del expediente 5914, abierto a partir de los hallazgos remitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los congresistas Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza se apartaron de la postura que buscaba cerrar la investigación y argumentaron que existen elementos suficientes para profundizar en el caso. Entre las conductas bajo análisis aparecen la presunta financiación de campañas con fuentes prohibidas y la posible violación de los topes legales de gastos electorales.

¿Por qué piden llamar a indagatoria a Gustavo Petro?

De acuerdo con el salvamento de voto conocido públicamente y revelado inicialmente por Caracol Radio, los investigadores consideran que aún existen múltiples aspectos que requieren esclarecimiento mediante nuevas pruebas y actuaciones procesales.

El documento sostiene que la investigación preliminar dejó al descubierto indicios relacionados con gastos que no habrían sido reportados ante las autoridades electorales, recursos que presuntamente fueron canalizados mediante terceros y posibles irregularidades en la financiación de actividades vinculadas con testigos electorales.

Por esa razón, los representantes solicitaron que el mandatario sea vinculado formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, mecanismo contemplado en la Ley 600 de 2000 para garantizar el derecho de defensa y la posibilidad de responder a los cuestionamientos planteados dentro de la investigación.

Petro enfrenta nueva presión judicial por campaña presidencial: investigadores piden llamarlo a indagatoria por presuntas irregularidades. Presidencia de Colombia

¿Cuáles son las presuntas irregularidades encontradas en la campaña Petro Presidente 2022?

Según el informe elaborado dentro del proceso, las principales observaciones giran alrededor de varios frentes de investigación.

Uno de ellos corresponde a los recursos destinados a testigos electorales. Los investigadores señalan que existirían gastos relacionados con alimentación, transporte y logística para miles de personas que no habrían sido incluidos en la contabilidad oficial presentada durante la campaña.

También se analiza el origen de algunos aportes económicos. Entre los casos mencionados figura un cheque por 500 millones de pesos atribuido a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), así como recursos provenientes de la Unión Sindical Obrera (USO). Los investigadores sostienen que estas organizaciones no estarían habilitadas para financiar campañas presidenciales bajo las restricciones establecidas por la legislación electoral.

Otro de los puntos examinados corresponde al uso de transporte aéreo durante la campaña. El informe menciona presuntas inconsistencias relacionadas con los contratos suscritos con la empresa Sadi S.A.S., dedicada al transporte aéreo.

¿Qué dijo el Consejo Nacional Electoral sobre los topes de financiación?

Los investigadores recordaron que el Consejo Nacional Electoral ya había adoptado decisiones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022.

Según los antecedentes citados en el expediente, el CNE concluyó que existieron irregularidades asociadas a los gastos reportados y determinó una violación de los topes electorales por una suma superior a los 5.300 millones de pesos. Parte de esos recursos corresponderían a gastos de primera y segunda vuelta que, según la autoridad electoral, no fueron registrados adecuadamente.

Dentro de las observaciones también se incluyeron presuntas diferencias entre los valores reportados por concepto de transporte aéreo y los montos que habrían sido realmente facturados durante la campaña.

Cabe recordar que el gerente de la campaña presidencial en ese momento fue Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.

¿Qué diligencias adicionales solicitaron los investigadores?

El salvamento de voto propone varias actuaciones para ampliar la investigación.

Entre ellas figura una solicitud a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para revisar posibles operaciones inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña presidencial.

Asimismo, los representantes pidieron compulsar copias a la justicia ordinaria respecto de personas sin fuero que eventualmente pudieran aparecer vinculadas a los hechos investigados.

También solicitaron informar a la Contraloría General de la República y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales sobre el avance de las actuaciones, debido a la posible existencia de conductas relacionadas con fraude procesal contra la administración pública.

¿Cómo reaccionó Petro ante la solicitud de indagatoria?

El presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta en X después de conocerse la petición de los dos investigadores.

El mandatario afirmó que no ha cometido ningún delito y cuestionó la posibilidad de que se promueva una actuación judicial en su contra. En su mensaje aseguró que existen intentos de afectar su situación jurídica pese a considerar que no hay fundamentos para ello.

Por ahora, el caso permanece en una etapa decisiva dentro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, organismo encargado de conocer las denuncias contra el presidente de la República. La determinación que adopte esta instancia marcará el rumbo de uno de los procesos más sensibles relacionados con la financiación de campañas políticas en Colombia durante los últimos años.