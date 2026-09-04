La industria es uno de los sectores más afectados en la economía argentina actual y le pide al Gobierno que trace “un puente” y un pacto tributario para que las empresas puedan transitar lo mejor posible el proceso de adaptación que exige el cambio de modelo que lleva adelante en la que se benefician los sectores extractivos y exportadores, como el energético, el agro y el minero, pero otros enfrentan problemas de actividad.

Según informó Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), “la situación está planteada con muchas distorsiones” y eso perjudica a un sector que “puede ser un motor más de la economía que viene”. Y es que, según detalló, hoy representa el 30% de la recaudación fiscal y el 20% del empleo.

“Nosotros entendemos que venimos de una economía que estaba sostenida en el gasto público y la emisión monetaria y creemos que debemos ir hacia un cambio, pero estamos en el medio y hoy tenenos una industria que está muy afectada y que no se recupera” dijo en el marco de la 47° Convención del IAEF el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini.

Un proceso de cambio de modelo

El representante sectorial indicó que “las experiencias de otros países nos demuestran que los procesos de desinflación de la economía deben contemplar qué variables a lo largo de ese camino pueden impactar fuerte de manera negativa en la economía y contrarrestarlas porque es un proceso de cambio de modelo”.

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“Sostener el capital de trabajo no es gasto público es inversión”, afirmó Rapallini. Así, en el marco de un cambio radical de modelo económico y don sectores muy golpeados por la caída del consumo, la apertura a las importaciones y la falta de competitividad de los productos argentinos en el mundo, Rapallini enfatizó la importancia de “lograr que el sector privado sea el motor de la economía”.

Señaló que la UIA pide al Gobierno “que trace un puente para que más empresas puedan llegar al otro lado del camino de transición” y un pacto fiscal entre el sector público y privado.

Argentina: campeón de presión tributaria

“La industria compite con el mundo. Por eso, nosotros planteamos la necesidad de un pacto fiscal público privado”, enfatizó Rapallini. Señaló que la “Argentina es campeón mundial de presión tributaria, con un 56% de carga fiscal sobre la economía”. Paraguay tiene la mitad y Brasil tiene el 25%.

En ese sentido, Rapallini aseguró que “la UIA está de acuerdo con la integración de argentina al mundo, los acuerdos internacionales firmado”, pero se quejó que que “tenemos la mochila de pierda”.

Enfatizó que la Agentina puede crecer muchísimo en el sector industrial y exportar. “Podemos ser parte de esta nueva etapa de la economía. Hay que dar las condiciones para competir y que el mercado defina quiénes participan de la economía, no el Estado con los impuestos”, deslizó.

Rapallini contó su experiencia personal dentro de la industria y recordó: “Yo empecé mi actividad económica en los 90 y siempre entendí que compito contra el mundo. Invertir y competir es la clave del crecimiento en la industria. Lo entendí desde el principio como industrial y los cambios de reglas constantes son muy graves y problemáticos. El industrial entierra capital. Por eso es clave avanzar en un modelo duradero”.