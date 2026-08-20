El canciller Pablo Quirno dialogó con El Cronista en el Alvear Palace Hotel, al término del discurso de cierre del presidente Javier Milei en el Council of the Americas. En un ida y vuelta de varios minutos con la prensa acreditada, el jefe del Palacio San Martín repasó la agenda comercial con el Mercosur, la relación con Estados Unidos y China, la candidatura de Rafael Grossi ante la ONU y el caso del exasesor presidencial Fernando Cerimedo, detenido esta semana en Bolivia.

El encuentro anual del COA, que cumplió 23 ediciones consecutivas en el país, funcionó además como marco para que el propio Quirno reafirmara en su discurso una definición que después amplió ante los periodistas: si el Mercosur no acompaña el ritmo de apertura comercial que impulsa la Casa Rosada, la Argentina avanzará “unilateralmente” en sus negociaciones con el resto del mundo . El funcionario había sostenido, minutos antes, que el país no tiene “tiempo que perder” para diversificar sus socios comerciales .

Consultado por el clima del encuentro, Quirno lo calificó en tono positivo. “Es muy positiva, este es un encuentro que se hace ya hace 23 años, tiene una constancia en el calendario argentino y n os permite también explicar lo que estamos haciendo a nivel internacional, la apertura de mercados que es fundamental para la Argentina ”, señaló.

Sobre el estado de la agenda de asociación público-privada, uno de los ejes que atravesó buena parte de las exposiciones del foro, el canciller destacó el rol del Estado como facilitador de condiciones para la inversión privada. “Está muy metida en todo lo que es crear las condiciones para el sector privado. Nosotros desde el sector público eso es lo que primordialmente estamos haciendo”, explicó, y mencionó como ejemplos concretos el llamado a licitación de Belgrano Cargas lanzado ese mismo día, la privatización de la hidrovía y el proceso de concesiones viales en marcha.

China, Estados Unidos y el comentario sobre los marinos

Ante la consulta sobre cómo impacta en la Argentina la disputa comercial entre Washington y Pekín, Quirno evitó mostrar tensión y remarcó el doble vínculo que mantiene el país con ambas potencias. “Argentina tiene excelente relación con Estados Unidos, tiene excelente relación con China, China es nuestro segundo socio comercial, y tenemos que profundizar las relaciones comerciales con China y tenemos una alianza estratégica con Estados Unidos”, afirmó.

Sobre unas declaraciones recientes del embajador estadounidense vinculadas a un contingente de marines, el canciller fue lacónico: “Es la posición histórica de los Estados Unidos” , respondió, sin ampliar el concepto.

El caso Cerimedo

La consulta sobre Fernando Cerimedo, el consultor político y exasesor de campaña de Milei detenido esta semana en Bolivia por el ataque armado contra su expareja, la abogada Nadia Beller, obtuvo una respuesta breve del canciller. Según Quirno, el Gobierno argentino no tiene una posición formada sobre la causa: “No tiene opinión sobre el caso de Cerimedo, es un ciudadano argentino que está a disposición de la justicia de Bolivia ”, indicó.

Ante la repregunta sobre el rol de Cerimedo como asesor, el funcionario apuntó a marcar distancia con la situación actual del consultor: “Ha sido asesor de muchísima gente, en este momento no es asesor, hace mucho tiempo que no es asesor, no tengo nada que ver con eso”.

La candidatura de Grossi en la ONU

Consultado sobre si el Gobierno insistirá con la postulación de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y candidato argentino a la Secretaría General de Naciones Unidas -que en las votaciones informales del Consejo de Seguridad quedó en tercer lugar-, el canciller ratificó el respaldo oficial.

“No es cuestión de insistir, nosotros respaldamos la candidatura de Rafael Grossi”, sostuvo. Sobre la negociación de apoyos de cara a la próxima ronda de votación, agregó: “Es una cuestión de las presentaciones que se hacen en el diferente proceso de votación, y el proceso sigue continuando”.

Acuerdo con EE.UU en el Congreso

Uno de los tramos más extensos de la rueda de prensa giró en torno al estado parlamentario de los acuerdos comerciales. Consultado por El Cronista sobre si el convenio con Estados Unidos, ya destrabado en materia arancelaria, tiene fecha para ingresar al Congreso, Quirno explicó que el oficialismo prioriza primero otros tratados .

“Estamos viendo justamente en el Congreso, hoy tenemos una agenda muy activa en cuanto al acuerdo, está el acuerdo con EFTA, está el acuerdo con Singapur, está el acuerdo del PCT también, que está por media sanción, así que tenemos que seguir avanzando en esa agenda, y dentro de eso va a estar también la presentación del acuerdo con Estados Unidos”, aseguró.

Ante la repregunta de si prevén una fecha concreta para enviar el acuerdo al Congreso, fue terminante: “Todavía no tiene fecha”.

El canciller también salió al cruce, en su discurso, de cuestionamientos sobre el resultado de la política comercial del Gobierno. Rechazó de plano cualquier lectura negativa sobre el desempeño exportador del país y remarcó que la Argentina exhibe cifras récord tanto en volumen como en valor de sus ventas externas.

Brasil, después del rispido cruce diplomático

Sobre el vínculo con Brasil, todavía atravesado por la controversia diplomática que protagonizaron con el gobierno de Lula Da Silva semanas atrás, Quirno buscó despegar la relación institucional de las diferencias ideológicas. “Argentina no mezcla las diferencias ideológicas y políticas con la institucional, y nosotros seguimos trabajando con Brasil, como hemos hecho siempre”, afirmó, y citó como ejemplo de normalidad la llegada la semana pasada de dos fragatas y un submarino brasileños a la base naval de Puerto Belgrano, en el marco de ejercicios conjuntos con tropas argentinas.