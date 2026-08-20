Tras el ultimátum al Mercosur, Quirno habló de Grossi en la ONU y la relación China y EE.UU.: “No tenemos tiempo que perder”
Al término del discurso del Presidente Javier Milei, el canciller habló con la prensa acreditada en el Council of the Americas y repasó los temas internacionales de alto impacto. Todavía no le pone fecha al envío del acuerdo comercial con EE.UU y minimizó la crisis con Brasil: “Nosotros seguimos hablando como siempre”.
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