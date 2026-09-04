Las acciones argentinas resisten ante la caída de los mercados globales. Los bonos también operan neutros, mientras el riesgo país baja hasta los 491 puntos.

Los ADR de empresas argentinas avanzan hasta 3% en Wall Street. Telecom Argentina lidera las ganancias. En tanto, Globant encabeza las pérdidas, con una caída de 2,9%.

El Merval avanza 0,6% medido en dólares, hasta los u$s 1935.

Por su parte, Wall Street opera en rojo. El Dow Jones cae 0,46%, mientras que el S&P 500 pierde 0,26%. El índice tecnológico Nasdaq también retrocede 0,20%.

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